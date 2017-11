Syrië aanvaardt staakt-het-vuren in Oost-Goutha Redactie

15u59

Bron: Belga 0 AFP Syriers wandelen tussen het puin in Arbin, in de regio Oost-Ghouta. Syrië is ermee akkoord gegaan een staakt-het-vuren af te kondigen in Oost-Ghouta, in de buurt van Damascus. Dat heeft de speciale VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura vandaag gemeld.

"De Russen hebben me net geïnformeerd tijdens de vergadering van de P5 (de permanente leden van de Veiligheidsraad, red.) dat ze voorgesteld hebben een staakt-het-vuren af te kondigen in Oost-Ghouta, en dat de Syrische overheid daarmee akkoord is gegaan", aldus de Mistura aan de pers.

Oost-Ghouta, dat sinds 2013 bezet wordt door het regime van Bashar al-Assad, is een van de vier van de zogenaamde veilige of gede-escaleerde zones die dit jaar ingesteld werden in verschillende regio's van het land. Maar sinds midden november heeft het regime de aanvallen op Oost-Ghouta opgedreven na een aanval van rebellen op een legerbasis in die regio.

Alarmbel

In Oost-Ghouta zijn er nog zowat 400.000 bewoners. Er is een groot tekort aan voeding en medicijnen. De VN trokken recentelijk nog aan de alarmbel over de humanitaire situatie in de regio, en vroegen op 9 november de evacuatie van 400 zieken, van wie er 29 in levensgevaar zijn.

"Er zijn sindsdien geen evacuaties geweest", aldus de woordvoerder van het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken Jens Laerke, vandaag in Genève. "De verplaatsingen tussen de steden in Oost-Ghouta zijn extreem beperkt vanwege de veiligheidssituatie de afgelopen weken, wat leidt tot extra miserie voor de plaatselijke bevolking die al wordt geconfronteerd met een verslechtering van de humanitaire omstandigheden vanwege een gebrek aan voedsel."

Het Wereldvoedselprogramma heeft sinds september voedselhulp voor 110.000 mensen naar Oost-Ghouta gebracht.