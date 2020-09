Sylvesterparty op Times Square in New York wordt dit keer online feestje KVE

24 september 2020

17u42

Bron: Belga 0 Het traditionele bruisende oudejaarsfeest op Times Square in Manhattan, New York, verhuist dit jaar grotendeels naar het internet vanwege de coronapandemie.

De details moeten nog worden uitgewerkt, maar burgemeester Bill de Blasio en de buurtvereniging Times Square Alliance zeiden dat het feest anders zal verlopen dan normaal, met veel minder volk en hoofdzakelijk te volgen via het internet.

Bepaalde elementen van de viering, zoals de zogenaamde ‘bal drop’, waarbij om middernacht een glanzende kristallen bol langs een vlaggenmast beweegt zullen rechtstreeks worden uitgezonden. Gewoonlijk komt er een miljoen mensen op oudejaarsavond samen op Times Square. Ze vieren het feest met veel gejuich, tonnen confetti, massazang en gesmaakte concerten van befaamde muzikanten.

Het evenement vond voor het eerst plaats in 1904, toen de krant The New York Times zijn nieuwe uitgeverij op Manhattan opende en dat vierde met een groot vuurwerk op oudejaarsavond.