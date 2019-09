Syeda bevalt veel sneller dan verwacht: ziekenhuis eist 110.000 euro, anders mag ze baby niet meenemen Sven Van Malderen

27 september 2019

00u31

Bron: Daily Mail/The Sun 0 Bevallen in Dubai was niet het plan van Syeda Khola Adnan (23). De natuur besliste er echter anders over: baby Amal kwam al na 23 weken ter wereld, een vroeggeboorte die -nog meer dan anders- kopzorgen met zich meebrengt. Uiteraard moet het ukje op medisch vlak enkele maanden van nabij opgevolgd worden. Maar ook financieel wacht een harde dobber. Adnan mag haar dochter enkel mee naar huis nemen van zodra alle ziekenhuiskosten betaald zijn. De rekening is nu al fors opgelopen tot 444.123 dirham (110.000 euro), gevreesd wordt dat dat bedrag finaal nog zal verdubbelen.

Adnan trouwde in december 2018 in haar thuisland met Azhar Saleem, een 26-jarige Brit. De maand erna reisde ze met een bezoekersvisum naar het Verenigd Koninkrijk en werd ze zwanger.

Het stel besliste om definitief naar Engeland te verhuizen, zodat Adnan daar ook zou kunnen bevallen. Een probleem met haar partnervisum strooide echter roet in het eten. “Door de fout van onze advocaat heb ik een verkeerde taaltest afgelegd. Ik zat dus vast in Dubai, ver weg van mijn echtgenoot. We gingen in beroep, in de hoop dat ik hier alsnog op tijd weg zou raken. De bevalling was normaal gezien toch pas voor oktober voorzien.”

Complicaties

Maar zo lang wilde de baby niet wachten. Op 14 juli trok Adnan met ernstige complicaties naar een duur privéziekenhuis. “Veel keuze had ik niet, er zijn maar twee echte zwangerschapsexperts in Dubai. Ik dacht dat er enkel een onderzoek zou gebeuren, maar plots bleek ik te weinig vruchtwater te hebben. De hartslag en de bloeddruk van mijn kind gingen snel naar beneden. Er was geen andere optie meer dan meteen een keizersnede te ondergaan.”

Amal woog bij de geboorte een schampere 400 gram. “Ze paste volledig in mijn hand. Zo klein, maar zo prachtig. Helaas drong de realiteit al snel tot me door. Vermits het nooit de bedoeling was om in Dubai te bevallen, had ik hier geen verzekering. En ons plan om desnoods naar een overheidsziekenhuis te gaan, was dus ook al faliekant mislukt.”

Peperduur

Nu blijft Adnan met een peperdure rekening achter. “We hebben geprobeerd om een maandelijkse afbetaling uit de brand te slepen, maar het ziekenhuis wil meteen het hele bedrag. In het beste geval zijn drie termijnen mogelijk. Maar zo veel geld hebben we natuurlijk niet. We zijn de leningen voor ons huwelijk en mijn visum nog aan het afbetalen.”

“Mijn echtgenoot lijdt enorm onder het feit dat hij nu niet bij mij kan zijn. Hij werkt zich te pletter in het Verenigd Koninkrijk, maar voor een reünie zullen we toch nog zeker zes maandsalarissen nodig hebben.”

Geldinzamelingsactie

Het koppel is uit pure wanhoop dan maar een geldinzamelingsactie gestart. “Ik heb nog nooit van mijn leven hulp aan iemand gevraagd, maar nu moet ik door de zure appel heen bijten en mijn trots inslikken. We hebben jullie financiële steun nodig, hoe klein ook. Anders raakt ons kleintje nooit thuis”, smeekt Adnan. De teller staat inmiddels op ruim 27.000 euro.

Amal stelt het na twee maanden vechten trouwens opvallend goed. Haar waarden zien er stuk voor stuk positief uit en ze maakt een serieuze kans op overleven.