Sydney zet zich schrap voor extreem brandgevaar IB

12 november 2019

02u09

Bron: Belga 0 De Australische deelstaat New South Wales verkeert in de hoogste staat van paraatheid nu er gevreesd wordt dat de vele bosbranden die de regio teisteren zich vandaag nog verder zullen verspreiden. De autoriteiten spreken van een rampzalige situatie en hebben de hoogste alarmfase afgekondigd. De brandweer waarschuwt voor de mogelijk "gevaarlijkste week ooit" op vlak van brandgevaar.

Door de warme temperaturen en de droge lucht is het brandgevaar extreem hoog en de hevige windvlagen zorgen ervoor dat gensters kilometers verderop voor nieuwe branden kunnen zorgen. Dat betekent volgens Australische media dat zelfs hartje Sydney en het iconische Opera House bedreigd worden. De voorbije dagen werd de stad ook al geregeld in een rokerige nevel gehuld en af en toe is een brandlucht te ruiken.

lees verder onder de foto:

Dinsdag is er sprake van bijzonder zorgwekkende weersomstandigheden, die volgens voorspellers wel eens de geschiedenisboeken zouden kunnen halen. In het zakencentrum van Sydney, dat doorgaans kan profiteren van een verkoelende zeebries, loopt de temperatuur mogelijk op tot zo'n 40 graden, minstens 13 graden warmer dan op een gemiddelde novemberdag. Er worden voorts hevige windvlagen verwacht met een snelheid tot 80 kilometer per uur.

Scholen gesloten

In de omgeving van Sydney houden intussen meer dan zeshonderd scholen uit voorzorg de deuren toe en zo goed als alle nationale parken in de regio van Sydney zijn verboden toegang. De autoriteiten roepen alle inwoners met klem op om weg te blijven van wandelpaden, kampeer- en picknickterreinen in en rond bosrijke gebieden.

In New South Wales, de dichtstbevolkte staat in Australië, braken vorige week tientallen verwoestende bosbranden uit. Maandag riepen de autoriteiten voor een week lang de noodtoestand uit. Dinsdagochtend zijn er verspreid over de hele deelstaat nog steeds zo'n vijftig branden, waarvan ongeveer de helft nog niet onder controle is. Bij de branden zijn al drie mensen omgekomen. Zo'n honderd mensen, onder wie twintig brandweermannen raakten gewond. Meer dan 150 huizen zijn verwoest. Verwacht wordt dat die cijfers nog zullen oplopen.

Ook voor de dieren in het wild zijn de bosbranden een bedreiging. Zo kwamen de afgelopen weken al zeker 350 koala's om het leven en werden verschillende habitats vernield.