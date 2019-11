Sydney ontwaakt onder deken van rook, meer dan 50 bosbranden in New South Wales IB

19 november 2019

01u34

Bron: Sydney Morning Herald, Australian Associated Press, The Guardian 0 Sydney is deze ochtend ontwaakt onder een dikke deken van rook die over de Australische stad hangt. Vandaag en morgen worden “zware dagen” in de stad en de bij uitbreiding in de staat New South Wales: verwacht wordt dat de temperatuur tot veertig graden Celsius stijgt, zonder dat er regen in zicht is.

Op dit moment woeden er nog meer dan vijftig bosbranden in de oostelijke Australische staat New South Wales, waarvan er 28 nog niet onder controle zijn. Meer dan 1.300 brandweerlieden – onder wie extra mankracht uit Nieuw-Zeeland - bestrijden de branden. In totaal zijn er in de staat al zes doden gevallen en 577 huizen verloren gegaan sinds het begin van het bosbrandenseizoen, dat dit jaar extreem is. De afgelopen twee weken alleen al gingen 420 huizen in vlammen op. “Meer dan 1.3000 brandweerlieden blijven deze branden ook vannacht nog bestrijden, aangezien er ook morgen heet, droog en winderig weer voorspeld is”, klinkt het bij de Rural Fire Service van New South Wales.

Gisteren bestreed de brandweer nog een vuurlijn van in totaal zo’n 6.000 kilometer, dat is even ver als een retourtje Sydney-Perth of de afstand van Brussel naar Karachi in Pakistan in vogelvlucht.

“Binnen blijven”

Mensen met astma en andere luchtwegproblemen wordt aangeraden om binnen te blijven en geen zware inspanningen te verrichten, aangezien de luchtkwaliteit in Sydney en omgeving momenteel erg slecht is: rook van een grote brand op Gospers Mountain ten noordwesten van de stad wordt door de wind de stad ingeblazen. Pas in de namiddag wordt beterschap verwacht wanneer de wind draait. De premier van New South Wales, Gladys Berjiklian, vraagt iedereen “op de hoede te blijven”.

Vandaag en morgen worden dan ook nog zware dagen voor de stad en de regio, zegt Rob Rogers van de Rural Fire Service van New South Wales. De brandweerlieden zijn volgens hem “volledig gefocust” op het voorkomen van verder verlies van levens en eigendommen en hij waarschuwt iedereen om alert te blijven. “Ook al is er geen catastrofisch gevaar meer, het gaan nog wel een paar zware dagen worden”, klinkt het. Hij raadt de mensen aan een veiligheidsplan te hebben en preventieve maatregelen te nemen, zoals het schoonmaken van de goten, zodat bijvoorbeeld droge bladeren daar geen vlam kunnen vatten.

Op dit moment lopen de regio’s Greater Sydney, Greater Hunter, Illawarra/Shoalhaven, de Southern en de Central Ranges ‘ernstig brandgevaar’. Net als in de Northern Slopes en de regio North Western heerst er een totaal verbod op vuur. Het oosten van New South Wales en het Australisch Hoofdstedelijk Gewest ten zuiden van Sydney hebben momenteel ‘zeer hoog brandgevaar’.

In totaal zijn al meer dan 1.6 miljoen hectares land afgebrand, dat is meer dan in het hele bosbrandenseizoen 1993-1994.

Very smoky conditions are continuing across many areas today. The smoke is likely to hang around for the next few days. If you're easily affected by smoke, take steps such as staying indoors, avoiding exercise and taking reliever medicine if you need to. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/9uYC8CsQx6 NSW RFS(@ NSWRFS) link