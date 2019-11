Sydney gehuld in giftige rooknevel, brandweer zet zich schrap IB

19 november 2019

01u34

In en rond de Australische miljoenenstad Sydney hangt vandaag een dikke, giftige nevel, afkomstig van de vele bosbranden die nu al weken de deelstaat New South Wales teisteren. De luchtvervuiling in de stad bereikt volgens officiële cijfers een gevaarlijk niveau, met pieken fijnstof die vooral in de voormiddag in sommige stadsdelen tot wel 20 keer hoger lagen dan in Jakarta of Peking.

Ook hangt er een doordringende brandlucht in de stad: rook van een grote brand op Gospers Mountain ten noordwesten van de stad wordt door de wind de stad ingeblazen. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Wie toch naar buiten moet, wordt geadviseerd een masker te dragen dat mond en neus bedekt. Zware fysieke inspanningen worden afgeraden, vooral voor wie last heeft van astma of andere ademhalingsproblemen. De premier van New South Wales, Gladys Berjiklian, vraagt iedereen “op de hoede te blijven”.

Sinds de start van het bosbrandenseizoen kwamen in New South Wales al zes mensen om het leven. Honderden huizen gingen in vlammen op. De komende dagen is er geen verbetering in zicht. Verwacht wordt dat het kwik op vele plaatsen rond de 40 graden Celsius zal schommelen, wat gecombineerd met een droge lucht en windsnelheden van 65 kilometer per uur en meer, het risico op nieuwe branden nog verder doet toenemen.

Op dit moment woeden er nog meer dan vijftig bosbranden in de oostelijke Australische staat, waarvan er 28 nog niet onder controle zijn. Meer dan 1.400 brandweerlieden – onder wie extra mankracht uit Nieuw-Zeeland - bestrijden de branden. De bosbrand die Sydney het dichtst is genaderd, ligt zo’n 100 kilometer ten noordwesten van de stad en legde al 138.000 hectare in de as, waaronder ook een gedeelte van het Wollemi National Park.

Vuurlijn van 6.000 kilometer

“Meer dan 1.3000 brandweerlieden blijven deze branden ook vannacht nog bestrijden, aangezien er ook morgen heet, droog en winderig weer voorspeld is”, klinkt het bij de Rural Fire Service van New South Wales.

Gisteren bestreed de brandweer nog een vuurlijn van in totaal zo’n 6.000 kilometer, dat is even ver als een retourtje Sydney-Perth of de afstand van Brussel naar Karachi in Pakistan in vogelvlucht.

“Zware dagen”

Vandaag en morgen worden dan ook nog zware dagen voor de stad en de regio, zegt Rob Rogers van de Rural Fire Service van New South Wales. De brandweerlieden zijn volgens hem “volledig gefocust” op het voorkomen van verder verlies van levens en eigendommen en hij waarschuwt iedereen om alert te blijven. “Ook al is er geen catastrofisch gevaar meer, het gaan nog wel een paar zware dagen worden”, klinkt het. Hij raadt de mensen aan een veiligheidsplan te hebben en preventieve maatregelen te nemen, zoals het schoonmaken van de goten, zodat bijvoorbeeld droge bladeren daar geen vlam kunnen vatten.

In totaal zijn al meer dan 1.6 miljoen hectares land afgebrand, dat is meer dan in het hele bosbrandenseizoen 1993-1994.

