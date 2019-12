Sydney gehuld in dikke rook door tientallen bosbranden in New South Wales

IB

10 december 2019

05u21

Bron: Belga

0

Door hoge temperaturen en wind in de Australische staat New South Wales, waar nog steeds tientallen bosbranden woeden, is de stad Sydney opnieuw gehuld in een dikke rook. Ook de zichtbaarheid is er slecht.