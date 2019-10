Exclusief voor abonnees

Sven werd met rolstoel uit trein getild omdat hij te veel plaats innam: “Niemand deed wat”

Bonne Kerstens

30 oktober 2019

15u52

Het was gisteravond druk in het station van het Nederlandse Almere. Verschillende treinen vielen uit waardoor de enige trein naar het noorden propvol zat. Sven Romkes uit Assen wist met zijn rolstoel nog nét een plekje te bemachtigen. Totdat twee studenten er ook nog bij wilden. Voor hij er erg in had werd hij met rolstoel de trein uitgetild. De intercity naar Leeuwarden reed voor zijn neus weg.