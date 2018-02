Sven kan niet geloven dat zijn broer Maëlys (8) om het leven gebracht heeft: "Ik ga hem vragen wat er gebeurd is, punt per punt" SVM/FT

19 februari 2018

18u21

Bron: TF1 0 Ook al heeft Nordahl Lelandais bekend dat hij Maëlys De Araujo "per ongeluk" doodde, zijn broer Sven is er nog altijd van overtuigd dat hij helemaal niets met de feiten te maken heeft. "Het is gewoon niet mogelijk", klinkt het in de TF1-uitzending 'Sept à Huit'. "In april ga ik hem kunnen vragen wat er precies gebeurd is. Punt per punt, ik moet de volledige waarheid kennen."

Van zodra de zaak losbarstte, kreeg Sven ook zelf doodsbedreigingen. Hij zag zich zelfs verplicht om weg te vluchten uit zijn thuisbasis in Pont-de-Beauvoisin, nu werkt hij naar verluidt in een restaurant vlak bij bij een skipiste. "In november heb ik nog twee keer met hem gepraat, maar ik kon niet achterhalen wat er scheelde. Hij was toen heel gesloten."

In 'Le Parisien' laat een jeugdvriend optekenen dat hij nooit iets vreemds aan Lelandais opgemerkt heeft. "Nordahl viel niet op in de massa. Hij had vrienden en ging mee uit. In mijn ogen was hij helemaal normaal."

"Toen we jong waren, is hij meermaals bij mij thuis komen slapen. Vanwege een gebrek aan plaats sliepen we in hetzelfde bed. Mijn ouders, kleine zus en twee broertjes waren toen thuis. Hij had evengoed een van hen kunnen vermoorden. Als ik daar nu aan terugdenk, bezorgt me dat kippenvel. Volgens mij was hij niet aan zijn proefstuk toe en heeft hij vóór Maëlys ook al andere mensen vermoord."

Het stoffelijk overschot van het meisje werd op 14 februari teruggevonden in een afgelegen klein ravijn. Lelandais hielp de speurders door de plek aan te wijzen waar hij haar begraven had. Veel andere keuze restte hem ook niet meer nadat een bloedspoor in zijn wagen hem in het nauw gebracht had. Twee dagen later werd de ex-militair naar het ziekenhuis gevoerd omdat hij een paniekaanval kreeg. Intussen zit hij weer achter slot en grendel.

Jennifer, de moeder van Maëlys, haalde in een Facebookpost hard naar hem uit. "Het duurde meer dan vijf maanden voor dit monster sprak. Jij bent de moordenaar van mijn dochter. Maëlys zal je dag en nacht achtervolgen in je cel tot je sterft en naar de hel gaat. Zij had nog een heel leven voor zich. Jij hebt haar van ons weggescheurd. Nooit zullen we ons meisje nog kunnen zien door jou. [...] Mijn kleine meid, ik kon je niet beschermen tegen dit roofdier en dat schuldgevoel zal ik altijd blijven dragen. [...] Dit monster zal niemand nog kwaad doen nu. Dat gerechtigheid nu geschiedt en dat nooit nog één kind zo'n daad moet ondergaan. We missen je zo erg, prinses."

Maëlys was al sinds 26 augustus vorig jaar spoorloos. Ze woonde samen met haar ouders, nonkel en zus die avond een huwelijksfeest bij in Pont-de-Beauvoisin, in het departement Isère. Rond 3 uur ’s nachts bleek ze plots verdwenen.

Met de vondst van Maëlys is het onderzoek tegen Lelandais niet afgesloten. Hij is intussen aangeklaagd voor de moord op een militair die in april verdween en ook in andere dossiers wordt zijn naam genoemd. Mogelijk is hij een seriemoordenaar. Als Lelandais schuldig wordt bevonden aan kindermoord riskeert hij sowieso levenslang.