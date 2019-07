Suzanne (60) dood aangetroffen in verlaten bunker op Kreta: boer reed haar aan en verkrachtte haar KVE

16 juli 2019

15u52

Bron: ANP, Bild, Die Welt, CNN 12 Een 27-jarige landbouwer heeft bekend dat hij de Amerikaanse wetenschapper Suzanne Eaton op het Griekse eiland Kreta heeft vermoord. De man heeft haar tot twee keer toe aangereden en ook verkracht. Dat schrijft Bild.

De Griekse politie had de inwoner van het eiland opgepakt voor ondervraging, nadat de moleculair bioloog begin juli werd vermist na een wandeling. De 60-jarige Amerikaanse was op het eiland voor een conferentie. Haar collega's sloegen alarm toen ze niet terugkwam.

Een week later werd Eaton dood gevonden in een grot die in de Tweede Wereldoorlog was omgebouwd tot bunker. De verdachte is volgens Die Welt een getrouwde man en vader van twee kinderen. In zijn auto zouden sporen van de vrouw zijn gevonden.

“Ik moest dat doen”

"Tijdens het verhoor heeft hij zijn daad bekend. Hij wordt vandaag voor de rechter gebracht", zei een politiefunctionaris op televisie. De verdachte gaf toe dat hij Eaton twee keer met zijn auto heeft aangereden en haar vervolgens vermoordde, aldus de woordvoerder. "Ik moest dat doen", vertelde de man tegen de politie.

De politie zei dat ze bewijs hadden dat Eaton elders was gedood en vervolgens naar de grot is gebracht waar haar lichaam in een luchtschacht werd gedumpt. Ook zijn er sporen van seksueel misbruik op haar lichaam gevonden, zei politiechef Constantinos Lagoudakis van de stad Chania.

Bewusteloos

“Hij zag haar lopen en volgde haar. Zijn motief was om haar seksueel te misbruiken. Hij reed haar vervolgens twee keer aan”, verklaarde politiewoordvoerster Eleni Papathanasiou. “Ze leefde nog, maar was bewusteloos toen hij haar in zijn kofferbak legde. Daarna bracht hij haar naar de grot. Nadat hij haar had verkracht, gooide hij haar in de luchtschacht.”

Het forensisch onderzoek loopt nog. Daaruit moet blijken of de verdachte Eaton heeft gewurgd of dat ze niet kon ademen vanwege haar ribfracturen en daaraan is overleden. Na de daad dekte de boer de toegang tot de luchtschacht af met een houten palet dat hij ter plaatse had gevonden.

De politie kwam de vermeende dader op het spoor met behulp van beelden van een bewakingscamera, een GSM-volgsysteem en gevonden bandensporen.