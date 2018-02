Suzanne (45) verliet man en drie kinderen voor nieuwe liefde. Vier jaar later ondervond ze zelf hoe dat voelde KVDS

06 februari 2018

17u58

Ze was ongelukkig en had het gevoel dat ze veranderd was in de minst leuke versie van zichzelf, als echtgenote én als moeder. Toen de Nederlandse columniste Suzanne Rethans (45) dan ook nog eens verliefd werd op een andere man, besloot ze om haar gezin te verlaten voor een nieuw leven. Dat zou niet goed aflopen. En ze zou zelf ervaren hoe het voelt om aan de kant gezet te worden.

De vrouw deed haar verhaal in de documentaire ‘Verlaten’ (BNNVARA), die gisteravond op de Nederlandse televisie te zien was. Daarin vertelden mensen over het verdriet die een scheiding met zich meebrengt. Suzanne maakte zo een scheiding twee keer mee, maar wel vanuit een ander perspectief.

Relatietherapie

Haar man wilde in relatietherapie gaan toen Suzanne vijf jaar geleden vertelde dat ze een punt achter hun relatie wilde zetten. Maar wat hij niet wist, was dat ze psychisch al was uitgecheckt. Ze had iemand anders leren kennen en het was met hém dat ze verder wilde. "Het probleem was dat we een gezin waren en geen relatie meer hadden", vertelt ze in de documentaire. "Het was gezellig, maar de dingen waar ik mee zat, besprak ik eerder met mijn beste vriendin"

Als hij voor het werk naar het buitenland moest, vond ik dat niet erg. Meer nog, er waren zelfs minder spanningen. "Ik merkte dat ik goed met hem, maar net zo goed zonder hem kon. Dat was voor mij niet genoeg. Ik wil dat je elkaar mist. Dat je naar elkaar verlangt. Dat je heel blij bent als de andere weer thuis is."

Geen begrip

Haar man had er geen begrip voor dat ze niet wilde proberen om hun relatie te redden. "Hij geloofde heel erg in het idee dat als je een gezin hebt, kinderen hebt, samenwoont, dat je dan niet bij elkaar weggaat. Hij heeft dat gewoon nooit als een mogelijkheid gezien. Er zijn nochtans mensen die hem gewaarschuwd hebben. Maar dat vond hij onzin", gaat ze verder. En daarom vertok ze.

“Als ik gebleven was, hadden mijn kinderen het voorbeeld gehad van een chagrijnige moeder die niet gelukkig was”, vertelt ze aan het magazine LINDAnieuws. “Door weg te gaan heb ik mijn kinderen laten zien dat je verantwoordelijk bent voor je eigen geluk.”

Zoons

Zo begrepen ze het echter niet meteen. Vooral haar twee oudste zoons waren erg kwaad om haar beslissing en de relatie tussen hen en haar nieuwe vriend was slecht. Dat die zelf geen kinderen wilde en er eigenlijk niets van moest hebben, hielp niet. Toen Suzanne een week met de kinderen op vakantie was, voelde hij zich zo bevrijd dat hij besloot bij haar weg te gaan.

"Er bestaat zoiets als karma", vertelt ze in 'Verlaten'. "Toen kreeg ik precies wat ik mijn ex had aangedaan. Dan denk je: Hoe kan dit? Hoe kan dit zo snel? Ik merkte al een paar dagen dat er iets was en zei op een gegeven moment: vind je me nog wel leuk? Een dag later was het opeens uit."

“Het was verschrikkelijk”, zegt ze nog aan LINDAnieuws. “Ik werd verpletterd door liefdesverdriet. Het maakte ook dat ik meer begrip kreeg voor mijn ex, maar ik dacht wel meteen dat ik het anders zou doen. Ik wilde niet in boosheid schieten, want ik had gezien hoe ontwrichtend dat werkt.”

Spijt

Spijt heeft ze niet, hoewel ze op sommige momenten wel beseft dat het voor haar gezin beter was geweest als ze vijf jaar geleden bij hen gebleven was. “Het was een enorm egoïstische keuze. Maar ik ken genoeg mensen die een ellendige relatie hebben en toch bij elkaar blijven en dat wilde ik niet.”

De relatie met haar kinderen is intussen wel weer genormaliseerd.