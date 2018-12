Sussie wordt geboren op amper 22 weken. Tegen alle verwachtingen in overleeft ze. En 4 maanden later mag ze eindelijk naar huis KVDS

01 december 2018

17u32

Bron: Liverpool Echo, JustGiving 0 Amper 482 gram woog de kleine Sussie Bea Patrick toen ze afgelopen zomer geboren werd in het Britse Birkenhead bij Liverpool. Mama Jodie Marrin (36) was nog maar 22 weken en 5 dagen ver in haar zwangerschap en was onwel geworden door iets wat later een bloedvergiftiging bleek te zijn. Het maakte dat haar dochtertje veel te vroeg ter wereld kwam. Tegen de verwachtingen van de artsen in overleefde het kleine meisje en 4 maanden later mocht ze eindelijk naar huis.

Jodie en haar partner Lee Patrick (38) deden hun verhaal aan de Britse krant Liverpool Echo. De zwangerschap verliep aanvankelijk perfect normaal en Jodie voelde zich goed, vertellen ze. Niets weer erop dat het koppel met een vroeggeboorte af te rekenen zou krijgen. Maar eind juni ging het plots fout.

Beroerd

Jodie voelde zich opeens beroerd en moest hevig braken. Toen het 24 uur later nog altijd niet beter was, besloot haar partner Lee met haar naar het ziekenhuis te gaan. Het was 27 juni om half twaalf ’s avonds. “Ik had er een heel slecht gevoel bij”, verklaart hij.





In een taxi haastten ze zich naar het Arrowe Park Hospital in hun gemeente. Jodie kreeg echter hevige weeën op de achterbank. 10 minuten nadat ze in het ziekenhuis waren aangekomen – ze zaten nog in de triageafdeling – werd Sussie geboren. “Ik greep haar vast en gilde om hulp”, aldus Lee. Alles samen had de bevalling nog geen 15 minuten geduurd. (lees hieronder verder)

Lee Patrick Sussie Bea Patrick.. 5 weeks old today 😊😍💗💗💗 xxxx

De baby was echter nog heel klein en de dokters waarschuwden de kersverse ouders meteen dat haar overlevingskansen niet groot waren. “Toen we aankwamen in het ziekenhuis hadden ze ons al gezegd dat ze niet lang zou blijven ademen en dat ze er niet zou uitzien zoals we verwachtten”, aldus Lee. “Maar ze zouden ons wat tijd samen geven, zodat we afscheid konden nemen.”

Levenskwaliteit

“We kregen te horen dat het niet de moeite was om haar te behandelen”, gaat hij verder. “Ze was 4 maanden te vroeg. Ze zou nooit een goede levenskwaliteit hebben. Maar ik antwoordde dat we dat wel zouden zien en dat we moesten vechten als zij ook vocht. Toen Sussie geboren werd, gaf ze een snik en het medisch personeel deed meteen alles wat het kon om haar te redden.” (lees hieronder verder)

Lee Patrick Lee Patrick added a new photo.

Mama Jodie bleek uiteindelijk een bloedvergiftiging gehad te hebben. Ze kwam er weer bovenop en dat was ook het geval voor haar dochter. De weken en maanden verstreken en kleine Sussie deed het goed. Tot ze na vier maanden eindelijk sterk genoeg was om naar huis te mogen. Ze moet nog altijd extra zuurstof krijgen, maar voor de rest gaat het prima. Jodie en Lee zijn dan ook dolgelukkig dat hun “kleine mirakeltje” thuis is voor de feestdagen.

De maanden dat hun kleine meid voor haar leven vocht, verbleven haar ouders in het Ronald McDonald Huis van Arrowe Park. Dat is een plek waar ouders van kinderen die in het ziekenhuis verblijven, even een thuis kunnen vinden. Uit dankbaarheid zette Lee samen met een vriend – die ook vader is van een premature baby – een geldinzamelingsactie op touw voor de opvang. Ze nemen morgen deel aan een loopwedstrijd en laten zich daarvoor sponsoren.

Ronald McDonald House Charity

“Het kost het Ronald McDonald House Charity 25 pond (zo’n 28 euro, red.) per dag om een familie in het huis te laten verblijven”, schrijft Dennis Barlow op JustGiving. “Daarbovenop komen nog talrijke andere kosten om het huis te laten draaien. Het Ronald McDonald Huis wordt volledig op basis van liefdadigheid gerund en door ons te sponsoren kunnen wij iets teruggeven. Zo kunnen in de toekomst nog meer gezinnen genieten van de geweldige steun die wij er kregen.”