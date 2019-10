Sushi-restaurant in hotel van Trump bekroond met Michelinster

Redactie

02 oktober 2019

19u04

Bron: AD 0 Een sushi-restaurant in een hotel in Washington dat eigendom is van Donald Trump, heeft een Michelinster gekregen.

In de komende editie van de gids voor Washington van de beroemde Franse hotel- en restaurantgidsenmaker Michelin wordt restaurant Sushi Nakazawa met een ster geëerd. Het is de vierde keer dat Michelin een gids voor de Amerikaanse hoofdstad publiceert.



De internationale directeur voor de Michelingidsen, Gwendal Poullennec, is erg onder de indruk van de kwaliteit en variëteit van restaurants in Washington. Het is “een kruispunt van culturen van reizigers en regeringen”. Het hotel van Trump staat vlakbij het Witte Huis.



Misbruik

De president is er overigens eerder van beschuldigd zijn presidentschap te misbruiken om het hotel aan te bevelen. De beroemde Spaanse chef José Andrés Puerta zag er in 2016 van af zich in het hotel te vestigen omdat Trump zich in de verkiezingscampagne laatdunkend had uitgelaten over immigranten.



Het sushi-restaurant heeft al een goede naam en om er te eten is het verstandig minstens 30 dagen van te voren een tafel te reserveren. Chefkok Daisuke Nakazawa, die jaren in de leer was bij de legendarische sushi-meester Jiro Ono en ook te zien was in de film Jiro Dreams of Sushi, biedt onder meer een diner van twintig gangen aan.