Susan Sarandon: "Hillary was heel gevaarlijk. Als zij gewonnen had, was er oorlog"

20u57

Susan Sarandon (71) was ooit de schietschijf van rechts Amerika, maar vandaag voelt de actrice zich nog meer gehaat door links. De reden? Haar weigering om Hillary Clinton te steunen in de presidentsrace tegen Donald Trump. Vandaag verdedigt ze die keuze in een interview in The Guardian . "Hillary zou het gedaan hebben zoals Obama: stiekem."

Sarandon krijgt vandaag nog altijd hopen kritiek omdat ze "haar stem heeft weggegooid" aan een derdepartijkandidaat, de groene politicus Jill Stein. In 2001 steunde de actrice Clinton nog toen die voor een zitje in de Senaat streed. Maar toen stemde Clinton voor de oorlog in Irak. Daarom stond Sarandon bij de presidentsverkiezingen vorig jaar achter Bernie Sanders. Toen Clinton de nominatie voor de Democratische partij verzilverde, weigerde ze haar te steunen en stapte ze over naar Stein.



De haatberichten gaan zo ver, zegt Sarandon, dat ze haar telefoonnummer moest veranderen. "Hillary-fans stuurden me: 'Ik hoop dat je in je kruis gegrepen bent', 'Ik hoop dat je verkracht bent'. Recent betuigde ik mijn steun voor de 'Dreamers' (kinderen die illegaal naar de VS gekomen zijn en die dankzij Obama staatsburgers kunnen worden; Trump heeft ermee gedreigd die maatregel terug te draaien, red.). Dat veroorzaakte een nieuwe golf berichten: "Hoe durf je? Jij die hier verantwoordelijk voor bent!"



REUTERS Hillary Clinton.

"Gevaarlijk"

Sarandon noemt het bedroevend dat de verantwoordelijkheid voor de verloren verkiezing wordt weggeduwd. "Het idee dat ik, in mijn eentje, Clinton de verkiezing gekost heb, is heel flatterend. Dat mijn kleine stem de beslissende factor was. Maar het is bedroevend dat ze niets geleerd hebben. Zo gaan we de volgende keer weer verliezen."

Wat vandaag besproken moet worden, volgens Sarandon, is niet de verkiezing, "maar hoe we op het punt gekomen zijn waarop Trump het antwoord is". "Mensen hebben echt pijn, dat is hoe deze man in het Witte Huis geraakt is."

Had Clinton wel gewonnen, dan zouden de VS er vandaag niet veel beter voor staan dan nu het geval is, meent de actrice. "Ik vond Hillary heel, heel gevaarlijk. Als zij president was, zouden we nog altijd aan het fracken (boren naar schaliegas, red.) zijn. We zouden in oorlog zijn."

En wat met de gezondheidszorg, de belastingen, de deportatiedreiging voor miljoenen migranten? "Ze zou het gedaan hebben op de manier waarop Obama het gedaan heeft", zegt Sarandon. "Stiekem. Hij heeft meer mensen uitgewezen dan er nu uitgewezen zijn. Hoe hij de Nobelprijs gewonnen heeft, weet ik niet. Al heeft hij sommige dingen goed gedaan. Hij heeft zijn best gedaan voor de gezondheidszorg. Maar hij ging niet ver genoeg omwille van de farmalobby."