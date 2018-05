Surinaamse Nederlander wilde in ons land IS-strijders ronselen IB

22 mei 2018

00u37

Bron: ANP 1 De Surinaamse politie ziet de Surinaamse Nederlander R. A. als het brein van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Suriname. Ook is duidelijk geworden dat A. behalve in Suriname ook strijders in Nederland en België wilde ronselen.

Dit kwam naar voren tijdens een zitting van de rechtbank in Paramaribo waar R. A. en zijn broer N. I. terechtstaan op verdenking van betrokkenheid bij het ronselen van mensen voor de strijd van IS. De broers hebben de Nederlandse nationaliteit en werken in de islamitische slagerij van hun vader. Het was gisteren de tweede keer dat de zaak inhoudelijk behandeld werd.

Vrijmetselarij

Een poging van de advocaten om rechter Cynthia Valstein-Montnor te vervangen mislukte. Volgens de raadslieden zou zij niet onpartijdig zijn omdat haar man lid is van de orde van de vrijmetselaars terwijl R.A. gezegd zou hebben dat deze orde opgeblazen moet worden. Valstein-Montnor liet in het midden of haar man tot die orde behoort, maar zag geen reden om op te stappen.

Ook het verzoek van de advocaten om verdachte N. I. al vrij te laten werd afgewezen. Het Openbaar Ministerie (OM) vond dat de verdenking van het ronselen van mensen en het beschikbaar stellen van geld voor de reis naar Syrië, zwaarwegende redenen zijn om N. I. vast te houden. Ook de Nederlandse nationaliteit van N. I. ziet het OM als een bezwaar. Hij kan daarmee immers makkelijk het land verlaten. De broers zitten inmiddels tien maanden vast.

Chats

Het zeer omvangrijke dossier in deze zaak bestaat voor een groot deel uit chats die de verdachten voerden met IS-contactpersonen uit Syrië en met potentiële Syriëgangers. Uit deze chats is gebleken dat de broers zelf ook van plan waren om samen met hun vrouwen en kinderen naar Syrië te gaan. R. A had al een reservering gemaakt om te reizen, maar werd opgepakt voor die tijd. Tijdens de vorige zitting ontkenden de broers nog dat ze mensen hadden geworven. De chats waren toen nog niet uitgebreid aan de orde geweest.