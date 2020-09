Surfster wordt geboeid van Spaans strand gehaald na positieve coronatest

08 september 2020

Bron: Diario Vasco

In San Sebastian, een stad in het noorden van Spanje, is gisteren een jonge surfster geboeid weggevoegd door de Baskische politie. Ze zou positief getest hebben op het coronavirus, maar de verplichte quarantaine niet gevolgd hebben. Ze wordt nu beschuldigd voor “ernstige ongehoorzaamheid”.