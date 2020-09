Surfplank duikt twee jaar later en 8.000 km verder terug op Michelle Desmet

21 september 2020

15u50

Bron: The Guardian 4 Surfer Doug Falter raakte zijn surfplank kwijt tijdens een immense golf in Hawaï. Wekenlang hoopte hij dat een lokale visser het zou terugvinden maar tevergeefs. Nooit had hij durven dromen dat twee jaar later en 8.000 kilometer verderop in de zuidelijke Filipijnen zijn surfplank zou opduiken.

Twee jaar geleden verloor de 35-jarige Doug Falter zijn surfplank in het oog van de storm. Via sociale media kreeg hij onlangs een bericht dat de surfplank gevonden was op Sarangani. De nieuwe eigenaar Giovanne Branzuala, een leraar uit de regio, was meer dan enthousiast om het surfboard terug te geven.

(lees verder onder de kaart)



“Ik dacht dat het een grap was”

“Toen ik de foto zag, kon ik mijn ogen niet geloven. Ik dacht echt dat het een grap was”, startte Doug zijn verhaal. “Ik was er eigenlijk bijna zeker van dat we het nooit meer gingen terugvinden”. Giovanne Branzuela die de surfplank een paar maanden geleden van zijn buurman kocht, zei dat de vissers hem in augustus 2018 drijvend in zee hadden gevonden, zes maanden nadat Doug hem verloor.

De vissers dachten dat het van een jacht moest gevallen zijn, en verkochten het voor enkele dollars aan een lokale inwoner. Waarna Giovanne Branzuela het van hem over kocht.

Bericht via Facebook

Ondanks een maandenlange tocht in de Stille Oceaan, was de naam van de maker van het bord, Lyle Carlson uit Hawaï, nog steeds zichtbaar. Branzuela zocht hem op op Facebook en stuurde hem een foto van de surfplank. Carlson deelde de foto op Instagram en tagde Falter.

“Voorlopig mag ik zijn surfboard gebruiken”, vertelde Giovanne Branzuela. “Ik zei hem dat ik er goed voor zal zorgen”. De twee chatten op Facebook en Falter is van plan het kleine eiland te bezoeken om zijn bord op te halen nadat de reisbeperkingen voor het coronavirus zijn opgeheven.

“Dat board betekende zoveel voor me vanwege mijn prestaties,” zei Falter, een commerciële fotograaf die ongeveer 15 jaar geleden begon met surfen in Florida voordat hij naar Hawaï verhuisde.