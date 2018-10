Surfers moeten wegduiken voor kogels van jager die op fazanten schiet HR

23 oktober 2018

12u00

Bron: FranceBleu 0 Twee surfers hebben zondagochtend aan het Franse schiereiland Crozon in Bretagne de schrik van hun leven beleefd. De twee waren naar zee aan het stappen, toen ze moesten wegduiken omdat de kogels hen om de oren vlogen. De jagers vertelden aan de politie dat ze fazanten in het vizier hadden.

Het jachtseizoen is bezig in Frankrijk en dat zullen we geweten hebben. Sinds vorige week in de Franse alpen een mountainbiker doodgeschoten werd, ligt alles wat met de jacht te maken heeft bij onze zuiderburen onder een vergrootglas. Afgelopen weekend werd in Mirepoix opnieuw een fietser neergeschoten, maar dat was niet het enige incident.

In Crozon waren twee surfers te voet onderweg naar zee, om in het water te gaan aan het strand van Lostmarc. Ze hadden net hun wagen geparkeerd en liepen over het pad. “De zon was aan het opkomen, hier en daar hing nog een beetje mist”, zegt surfer Frederic Habasque. “Plots hoorden we een schot. Vlak bij ons viel een kogel op de grond.”

De twee zagen op een honderdtal meter afstand twee jagers. Die kwamen zich niet verontschuldigen, maar probeerden zich te verschuilen. “Ik ben beginnen roepen en schelden”, zegt Frederic. Veel antwoord kwam er niet. “Hou uw mond”, riepen ze terug. De twee surfers belden de politie. De jagers verklaarden aan de politie dat ze fazanten in het vizier hadden.

Verbod op mountainbiken

De vele incidenten tussen natuurliefhebbers en jagers leidden vorige week in Frankrijk al tot een opmerkelijk voorstel. Een politicus riep er op om mountainbiken in het bos te verbieden tijdens het jachtseizoen, gedurende een viertal maanden per jaar.

