Surfer wordt in Californië gegrepen door een witte haai maar overleeft de aanval: “Een kerstmirakel” AW

25 december 2019

16u00

Bron: ABC News 0 In het zuiden van Californië is een surfer enkele dagen geleden aangevallen door een witte haai. Als bij wonder overleefde de man de aanval. “Een kerstmirakel”, zo zei hij zelf.

Adam Coons (37) was zich afgelopen weekend aan het uitleven op de golven vlakbij de baai van Santa Rosa in Californië. Hij wilde nog een laatste golf vangen met zijn surfboard voordat hij naar huis ging. Maar het was die laatste golf die hem bijna zijn leven kostte.

“Nog 45 minuutjes”, riep hij naar zijn vrienden. En toen dook er uit het niets een enorme haai op van wel 4,5 meter lang. Het ging om een witte haai, mensenhaai of ‘s werelds grootste roofvis; niet bepaald doetjes vermits ze in de meeste voedselketens de positie van toppredator innemen. “Door de adrenaline voelde ik de beet niet”, mijmert Coon vanuit zijn ziekenhuisbed. “En toen ging ik kopje onder.”

Doorboorde wetsuit

Terwijl Coon letterlijk aan het vechten was voor zijn leven, keek zijn vriend Jeremy Howard vanop een afstand toe. Howard behaalde zijn redderdiploma en wist wat hem te doen stond: hij snelde met een boot richting Coon en wist de haai weg te jagen. Vervolgens hees hij zijn vriend aan boord. Stand van zaken? Het wetsuit van Coon was ter hoogte van zijn been doorboord met vier scherpe tanden. Op die plaats legde de redder een wonddrukverbond aan dat het bloeden moest stelpen.

Inmiddels was de kustwacht gealarmeerd. Met een helikopter werd Coons uit het bootje van zijn vriend getild waarna die naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis vloog. De reddingsactie werd gefilmd en op Twitter geplaatst door de autoriteiten.

Coast Guard helicopter crew from Air Station San Francisco FOB Mugu medevacs shark bite victim to saftey and transports him to Santa Barbara Airport where EMTs awaited. pic.twitter.com/zyDewiQWpU USCG Los Angeles(@ USCGLosAngeles) link

Als bij wonder zal Coons naar verwachting volledig herstellen. “Dit was een angstaanjagende en gruwelijke situatie. Ik ben zo blij en dankbaar dat ik nog leef”, aldus Coons. “Een kerstmirakel.”