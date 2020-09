Surfer sterft na aanval haai in Australië Redactie

08 september 2020

13u45

Bron: AD 0 Een watersporter is in Australië om het leven gekomen door een aanval van een haai. Dat gebeurde voor de plaats Coolangatta aan de Australische Gold Coast, op de grens tussen New South Wales en Queensland.

De man van middelbare leeftijd stond vermoedelijk op een surfplank toen hij door het dier werd aangevallen. Een grote witte haai beet hem in zijn been. De verwonding was zo ernstig dat zijn been er volgens getuigen nagenoeg af was. Een andere surfer trof het slachtoffer drijvend in zee aan en sleepte hem naar het strand.

Het strand en de zee werden meteen ontruimd door reddingswerkers. De politie heeft met helikopters het stuk zee afgezocht, maar de grote witte haai werd niet meer aangetroffen.

Aanvallen bij de populaire Gold Coast zijn zeldzaam. Sinds 1958 is er niemand meer gedood in het gebied door een haai. De laatste haaienbeet dateert van 2012. De zee in het gebied is beschermd met speciale haaiennetten en aanvallen zijn daar zeldzaam. De autoriteiten waarschuwen dat de netten geen absolute veiligheid bieden. Het gaat om de zevende dode door een aanval van een haai dit jaar in Australische wateren.



