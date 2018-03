Supportertje (9) achtergelaten bij wegrestaurant LVA

04 maart 2018

02u44

Bron: Belga 1 Een negenjarige voetbalsupporter uit Duitsland is door zijn gezelschap per ongeluk achtergelaten langs een snelweg. De groep maakte een tussenstop bij een wegrestaurant, maar vergat de jongen mee te nemen. De politie moest eraan te pas komen om de jongen weer veilig thuis af te leveren.

De supporters hadden gisterenmiddag de wedstrijd tussen VfL Wolfsburg en Bayer Leverkusen bezocht en waren op weg naar huis. Toen de bus weer vertrok had niemand in de gaten dat de jongen op het toilet was achtergebleven, meldt de Duitse politie.

Personeel van het wegrestaurant schakelde de politie in die de jongen naar het bureau bracht. Een lid van de groep haalde de jongen op. Pas om 23.00 uur gisteravond was de jongen weer terecht bij zijn geschrokken ouders.