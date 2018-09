Supertyfoon Mangkhut eist zeker 13 mensenlevens op Filipijnen en is op weg naar Hongkong ADN KV TTR HA

15 september 2018

21u30

Bron: Belga, ANP 14 Superstorm Mangkhut heeft tot dusver dertien levens geëist op de Filipijnen. Ook moesten bijna 90.000 mensen hun huizen verlaten. De tyfoon is nu op weg naar Hongkong.

De meeste doden op de Filipijnen vielen door aardverschuivingen. In een voorstad van Manilla verdronk een meisje door een overstroming. Twee reddingswerkers, een 13-jarig kind en een gezin van vier kwamen om bij verschillende aardverschuivingen in de noordelijke provincies Benguet en Nueva Vizcaya, bevestigen plaatselijke functionarissen. Vijf mensen lieten het leven bij andere aardverschuivingen in de stad Baguio, meldt burgemeester Mauricio Domogan.



De lokale autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog verder zal oplopen, want zeker vijf mensen zijn nog vermist.

Mangkhut is de krachtigste tropische cycloon van dit jaar Internationaal Meteorologisch Instituut (WMO)

Rukwinden tot 260 km/u

Het passeren van de tyfoon gaat gepaard met zeer zware regenbuien en harde wind. Rivieren treden buiten hun oevers, daken waaien van huizen en bomen vallen om. "Mangkhut is de krachtigste tropische cycloon van dit jaar", zegt het Internationaal Meteorologisch Instituut WMO.



De tyfoon teisterde de Filipijnen vandaag twintig uur lang voordat hij verder trok naar het zuiden van China. Het oog van de storm bereikte 's ochtends vroeg land in de gemeente Baggao in de provincie Cagayan, 382 kilometer ten noorden van Manilla. Meer dan 4 miljoen mensen zaten zonder elektriciteit nadat stroom- en communicatielijnen waren vernield.

De windsnelheden daalden van 205 tot 170 kilometer per uur. Er blijven wel windstoten mogelijk tot 260 kilometer per uur.

Evacuaties

Mangkhut wordt de zwaarste tyfoon op de Filipijnen dit jaar. De regen strekt zich uit over een breedte van 900 kilometer. Gouverneur Manuel Mamba van Cagayan zei kort voor de komst van Mangkhut dat zo'n 36.000 mensen zijn overgebracht in noodopvangcentra. Hij stelde dat niet iedereen wilde vertrekken. "Er zijn mensen die zich hebben verzet omdat ze hun huizen wilden bewaken.''

Ook het naderen van de storm ging al gepaard met noodweer. Daardoor viel de stroom uit in delen van de provincies Cagayan en Isabela op Luzon. Ook raakte het vlieg- en zeeverkeer ontregeld.

'Epische regenval' in VS

In het zuidoosten van de Verenigde Staten jaagt ondertussen orkaan Florence over het land. Tot dusver zijn daarbij zeker vijf mensen om het leven gekomen. In de staten North en South Carolina, Georgia en Virginia zitten ongeveer een miljoen mensen zonder elektriciteit. Grote delen van de zuidoostkust staan onder water. Snelwegen zijn geblokkeerd, gebouwen raken beschadigd, gewassen zijn verwoest.

De gouverneur van North Carolina Roy Cooper waarschuwde dat delen van het land zullen overstromen als nooit tevoren: "De regenval zal episch zijn", aldus de gouverneur. President Donald Trump stelt federaal overheidsgeld beschikbaar voor hulp, deskundigen schatten de stormschade op circa 20 miljard dollar.

Het Nationaal Orkaancentrum in de VS meldt dat Florence vanmiddag (Belgische tijd) windsnelheden tot 75 kilometer per uur haalde.