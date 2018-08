Supersatelliet Aeolus die weerbericht moet doen kloppen in ruimte geschoten LVA

23 augustus 2018

01u12

Bron: Belga 0 Aardobservatiesatelliet Aeolus is woensdag met een Vega-draagraket het heelal in geschoten. Rond 23.20 uur vertrok de raket van de Europese ruimtevaartbasis Kourou in Frans-Guyana. De satelliet, vernoemd naar de 'god van de wind', moet de weersvoorspellingen verbeteren.

Ze kan met behulp van een speciale lasertechniek windprofielen aanmaken. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA zegt dat zo voor het eerst de windsnelheid over de hele wereld, tot dertig kilometer hoogte kan gemeten worden, ook onder dikke wolken.

Al in het eerste jaar na de start zullen Europese meteorologische diensten wellicht de satellietdata in hun voorspellingsmodellen kunnen verwerken. Er zijn talrijke weerballonnen, boeien, schepen, vliegtuigen en ander satellietmetingen die windgegevens leveren. Maar in het zuidelijke halfrond, boven de oceanen, de tropen en hoger dan tien kilometer is het netwerk beperkt.

De voorbereiding van deze "technisch zeer gecompliceerde en veeleisende wetenschappelijke missie" duurde vijftien jaar, klinkt het bij de ESA. De meer dan driehonderd miljoen euro dure en ongeveer 1,4 ton zware satelliet is "extreem kwetsbaar", de techniek zeer complex en gevoelig. Wellicht zal ze na vier jaar in de aardatmosfeer opbranden.

