Superjumbo's worden ingezet op traject van veertig minuten tvc

04 juli 2019

10u20

Door het verplicht aan de grond houden van de Boeing 737 MAX, na twee dodelijke vliegtuigcrashes, is luchtvaartmaatschappij Emirates uit de Verenigde Arabische Emiraten genoodzaakt om haar andere toestellen maximaal te benutten. Hierdoor komt het dat de Airbus A380, het grootste toestel ter wereld, wordt ingezet op een vlucht van amper veertig minuten, tussen Dubai en Oman.

De trip van amper 211 vliegtuigmijlen (zo'n 339 kilometer, red.) is de kortste ter wereld waarop deze dubbeldekker wordt ingezet. De vluchten startten op 1 juli, nadat zustermaatschappij FlyDubai acht MAX-toestellen aan de grond had moeten houden en in haar aanbod had geschrapt. De vluchten tussen Dubai en Oman zijn erg populair, sinds verschillende landen in de regio een boycot invoerden tegen Qatar. Emirates heeft de frequentie van de vluchten wel verlaagd, van vijf naar drie per dag.

Volgens het persagentschap Bloomberg illustreert dit de problemen waarmee heel wat luchtvaartmaatschappijen kampen sinds ze de Boeing 737 MAX aan de grond moeten houden. Vliegtuigbouwer Boeing werkt aan een oplossing voor het toestel, maar heeft nog geen duidelijkheid wanneer het weer in de lucht kan.

Volgens Emirates duren de A380-vluchten naar Muscat - de hoofdstad van Oman - slechts vijf minuten langer dan dat een schoonmaakbeurt tussen twee trips in beslag neemt.