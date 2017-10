Superintelligente studente die vriend neerstak mogelijk terug naar Oxford: "Ze kan de Nobelprijs winnen" Rosa Oosterhoff

07u01 83 AP Studente Lavinia Woodward bij het gerechtshof in Oxford. Oxford-studente Lavinia Woodward stak haar vriend in zijn been met een broodmes. Toch werd haar een zware celstraf bespaard. Ze mag nu zelfs mogelijk terugkeren naar de befaamde universiteit en haar studies geneeskunde weer opnemen.

Normaal gesproken staat er op een dergelijk incident een behoorlijke gevangenisstraf. Maar rechter Ian Pringle was bang dat een celstraf de carrière van de 24-jarige medicijnenstudente te veel zou beschadigen, zo meldt de BBC. Daarom legde hij haar een voorwaardelijke straf op van tien maanden.

Nu blijkt bovendien dat Woodward een truc heeft gevonden om Oxford nog niet te hoeven verlaten, aldus The Independent. Ze mag de voortzetting van haar studie 18 maanden uitstellen. En pas als ze een verzoek doet om terug te keren, kan een panel oordelen of ze moet worden weggestuurd.

Nobelprijswinnaar

Een studievriend, die anoniem wil blijven, verwacht volgens de Metro dat Woodward tegen die tijd wel zal mogen blijven. Vooral vanwege haar hoge intelligentie. "Ze is al omschreven als 'toekomstige Nobelprijswinnaar'", klinkt het. Bovendien zou de studente de steun hebben van een aantal vooraanstaande figuren binnen de opleiding. "Ik denk dat ze heel blij zijn om haar terug te krijgen".

Drugs en drank

De studente werd in december agressief tijdens een bezoek van haar vriend. Hij had haar benaderd via Skype nadat bleek dat Woodward te veel had gedronken. De jongen maakte zich zorgen, onder meer omdat de studente al een drugsprobleem had, zo meldt BBC.

Maar Woodward wist de bezorgdheid van haar vriend niet te waarderen en gooide een laptop in zijn richting. Vervolgens stak ze hem met een mes in het been, waarbij ze ook twee vingers raakte. Toen ze probeerde om ook zichzelf te verwonden, slaagde de vriend erin om het mes uit haar handen te trekken.

Kritiek

Dat de studente nauwelijks de gevolgen van haar daad hoeft te dragen, stuit op veel kritiek. Zo vragen veel mensen zich na de uitspraak van de rechter af of iemand uit een minder goed milieu dezelfde behandeling zou hebben gekregen. Volgens decaan Martyn Percy kreeg de studente echter 'geen speciale behandeling'. Een woordvoerder van de universiteit zei eerder wel kritisch te zullen zijn op de eventuele terugkeer van Woodward. Daar zou geen garantie voor zijn. "Want de context is erg serieus te nemen".

Het prestigieuze Christ Church College in Oxford, waar Lavinia Woodward geneeskunde studeert.