Superbelegger schenkt 15,3 miljard euro weg (maar echt arm zal hij niet worden)

George Soros (87) investeert fortuin in eigen stichting

Multimiljardair George Soros (87) maakt het grootste deel van zijn fortuin over aan zijn stichting Open Society Foundations. Het gaat om 15,3 miljard euro. OSF groeit zo uit tot de derde grootste stichting van de wereld en de tweede grootste in de VS, na die van Bill Gates en diens vrouw Melinda.