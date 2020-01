Sum 41 annuleert optreden na explosie voor deuren concertzaal in Parijs ES

18 januari 2020

19u13

Bron: Irish Mirror, Rock Sound 4 De Canadese rockgroep Sum 41 werd vanavond gedwongen hun concert in Parijs enkele uren voor aanvang te annuleren nadat een explosief vlakbij de concertzaal Les Étoiles tot ontploffing is gekomen. Het zou volgens bronnen op sociale media om een “molotovcocktail” gaan, afkomstig van een ‘geel hesje’. De band stond op het punt een uitverkochte show te spelen. Er zouden geen gewonden gevallen zijn.

Sum 41 legt in een bericht op sociale media uit dat er geen gewonden zouden zijn gevallen, maar dat ze de veiligheid van hun fans niet kunnen garanderen en ze daarom het concert van vanavond noodgedwongen moeten annuleren. Verder beloven ze dat ze een nieuwe datum voor het concert zullen vastleggen.

Volgens bronnen op sociale media zou het om een “molotovcocktail” gaan, afkomstig van een ‘geel hesje’. De gele hesjes demonstreren vandaag in de Franse hoofdstad tegen het beleid van de Franse president Emmanual Macron.

Eerder deze week trad de band nog op in de Lotto Arena in Antwerpen. Sum 41 trekt op dit moment met hun No Personal Space tournee Europa rond.

