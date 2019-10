Sudan stelt permanent staakt-het-vuren in IB

17 oktober 2019

01u53

Bron: Belga 0 Sudan heeft een permanent staakt-het-vuren afgekondigd in de conflictzones. Dat doet het net op het moment dat de gesprekken tussen Khartoum en de Sudanese rebellen zijn afgeketst nog voor ze goed en wel gestart waren.

De leider van de soevereine raad van Sudan, generaal Abdel Fattah al-Burhan, kondigde het permanente staakt-het-vuren in drie conflictzones aan.

"Generaal Abdel Fattah al-Burhan heeft het permanente staakt-het-vuren afgekondigd om te laten zien dat de regering toegewijd is aan de vrede", verklaarde de soevereine raad, die het land gedurende een overgangsperiode van ruim drie jaar moet leiden naar een burgerlijk bestuur na de val van ex-president Omar al-Bashir. "Het staakt-het-vuren is van kracht sinds de ondertekening van deze verklaring."

Na de afzetting van al-Bashir werd al een niet-officiële wapenstilstand ingesteld.

Nieuwe overgangsregering

Er is een nieuwe overgangsregering ingesteld die zich bezighoudt met het dagelijkse bestuur. Die regering leidt ook de vredesgesprekken met de Sudanese rebellengroepen, die maandag officieel zijn gestart in Juba, de hoofdstad van Zuid-Sudan. Maar die onderhandelingen werden al opgeschort nog voor ze begonnen waren nadat een van de rebellengroeperingen de regeringstroepen ervan beschuldigt haar posities te hebben aangevallen in de provincie Janub-Kordofan.