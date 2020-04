Subsidie voor sekswerkers in Mexico RL

05 april 2020

05u23

Sekswerkers in Mexico-Stad ontvangen voortaan een maandelijkse uitkering van omgerekend 75 euro als compensatie voor de teruggelopen klandizie vanwege Covid-19. De hoofdstad sloot de hotels waar de prostituees werkten, vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De sekswerkers stonden zaterdag in een lange rij om de speciale bankkaart te ontvangen waarop de subsidie uitkering wordt gestort. De uitgifte werd georganiseerd door de ngo Brigada Callejera, die de rechten van sekswerkers verdedigt.

“We krijgen de subsidie zes maanden lang van de gemeente”, aldus Elvira Madrid. De woordvoerster legde aan persbureau EFE uit dat dit geld nog bovenop de vorige week uitgedeelde voedselpakketten komt. Maar het is uitgerekend het voedingspatroon van de Mexicanen dat de regering zorgen baart.

Kwetsbaar voor corona

Decennia van slechte eetgewoontes hebben de bevolking opgezadeld met een epidemie van gezondheidsproblemen als obesitas, die hen kwetsbaarder maken voor het nieuwe coronavirus. Dat zei de Mexicaanse ondersecretaris van Gezondheid Hugo López-Gatell zaterdag op een persconferentie.

Mexico heeft 1.890 bevestigde gevallen van coronavirus en 79 sterfgevallen als gevolg van die ziekte. De afgelopen 24 uur werden 202 nieuwe infecties en 19 sterfgevallen gemeld. Dat is bijna het dubbele van de 118 besmettingen en 10 overlijdens gisteren.

“Deze mensen hadden jammer genoeg chronische ziekten of waren ouder”, zei López-Gatell. “Dit is het resultaat van minstens vier decennia van slechte voeding, een dieet dat is gecreëerd door producten met een lage voedingskwaliteit en zeer hoge calorieën, met name in bewerkte voedingsmiddelen.”

Volgens de overheidsfunctionaris heeft Mexico een van ‘s werelds hoogste diabetes- en obesitascijfers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei eerder dat diabetespatiënten tot de risicogroep behoren die ernstig ziek kan worden door het coronavirus.

President blijft positief

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador blijft echter optimistisch. Zaterdagmiddag verklaarde hij tijdens een bezoek aan een militair ziekenhuis dat de Mexicanen de pandemie kunnen overwinnen “met steun van de strijdkrachten”, aldus een bericht van persbureau Notimex.