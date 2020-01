Stuurloze bus botst tegen auto’s: broer (5) en zus (8) komen om mvdb

18 januari 2020

16u52

Bron: El País 0 SPANJE Een touringcar in het Noord-Spaanse Estella is gisteravond ingereden op verschillende auto’s. Een meisje (8) in het eerst aangereden voertuig overleed ter plaatse, haar vijfjarige broer bezweek vanochtend aan zijn verwondingen. Hun 41-jarige moeder vecht voor haar leven.

Een voetgangster (34) raakte zwaargewond, een inzittende van de reisbus (17) liep lichtere verwondingen op. De 36-jarige buschauffeur bleef ongedeerd. De overige passagiers kwamen met de schrik vrij.

Het ongeval gebeurde rond 20.00 uur op een licht dalende weg in het centrum van de gemeente in regio Navarra. De buschauffeur zou volgens inzittenden hebben geroepen dat zijn remmen niet werkten. Om het voertuig tot stilstand te brengen, deed hij in allerijl een uitwijkmanoeuvre naar rechts.



De zwalpende bus botste eerst op de auto van het gezin, waardoor ook de voetgangster werd geraakt, om vervolgens tegen zeven geparkeerde voertuigen te rijden. De touringcar kwam uiteindelijk op het voetpad tot stilstand, waarbij ook een uitstalraam sneuvelde. De bus was vertrokken in de stad Logroño. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.

