Stuntvliegtuig Brits leger crasht in Wales

20 maart 2018

17u20

Bron: BBC, Reuters 7 Een toestel van de Red Arrows, een stuntvliegtuig van het Britse leger, is vandaag gecrasht in RAF Valley, een Britse luchtbasis. Dat meldt de Britse luchtmacht. Het lot van de piloot is nog onbekend.

Het incident gebeurde in de vroege namiddag in Anglesey, in het noorden van Wales. In RAF Valley worden gevechtspiloten en bemanningsleden opgeleid.

"We zijn op de hoogte van een incident in RAF Valley waarbij een Hawk-toestel betrokken is", deelt de Britse Royal Air Force mee. "We onderzoeken het."

Er zouden twee mensen aan boord geweest zijn van het toestel. Een ooggetuige vertelde aan BBC dat hij zag hoe zij hun schietstoel gebruikten.

De politie is ter plaatse.

De Red Arrows zijn het wereldberoemde acrobatisch team van de Britse Royal Air Force. Ze staan bekend om hun stunts en waaghalzerij met Hawk-jets tijdens militaire en koninklijke aangelegenheden.