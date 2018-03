Stuntvliegtuig Brits leger crasht in Wales: 1 dode kv

20 maart 2018

17u20

Bron: BBC, Reuters 15 Een Hawk-toestel van de Red Arrows, een stuntvliegtuig van het Britse leger, is vandaag gecrasht in RAF Valley, een Britse luchtbasis. Dat meldt de Britse luchtmacht. De piloot kon zichzelf met een schietstoel redden, maar de technicus aan boord is omgekomen.

Het incident gebeurde in de vroege namiddag in Anglesey, in het noorden van Wales. In RAF Valley worden gevechtspiloten en bemanningsleden opgeleid.

"We zijn op de hoogte van een incident in RAF Valley waarbij een Hawk-toestel betrokken is", deelt de Britse Royal Air Force mee. "We onderzoeken het." Over de oorzaak van de crash is nog geen duidelijkheid.

De piloot heeft zichzelf kunnen redden door zijn schietstoel te gebruiken. Hij ligt in het ziekenhuis, meldt het ministerie van Defensie. Een technicus die ook aan boord was, is omgekomen.

Stunts

De Red Arrows zijn het wereldberoemde acrobatisch team van de Britse Royal Air Force. Ze staan bekend om hun stunts en waaghalzerij met Hawk-jets tijdens militaire en koninklijke aangelegenheden.