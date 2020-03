Stuntroversbende opgepakt die op snelwegen vanuit rijdende auto vrachtwagens plunderde jv

09 maart 2020

10u53

Bron: De Telegraaf 6 Vanochtend is een criminele bende van zo’n veertig leden opgepakt in Boekarest. Dat meldt De Telegraaf. De gangsters zouden op Europese snelwegen op spectaculaire wijze rijdende vrachtwagens hebben leeggeroofd. 700 Roemeense agenten namen deel aan de raids om de ‘stuntroversbende’ op te rollen.

De Roemeense criminelen zijn al zeven jaar actief in Europa, onder meer in Nederland. Hun methode is levensgevaarlijk. Met een speciaal uitgeruste auto gaan ze op de snelweg dicht achter een truck met als lading meestal dure elektronica rijden. Een van hen maakt dan vanop de motorkap de laadruimte open om vervolgens de buit over te laden in de eigen wagen. Andere bendeleden moeten het verkeer met hun auto’s op afstand houden. De vrachtwagenchauffeur heeft zo vaak niks in de mot.

In de zomer van 2017 sloeg de bende zwaar toe op de A73 in Nederland. De Roemenen gingen toen aan de haal met voor een half miljoen euro aan iPhones. Die vond de Nederlandse politie nadien terug in een vakantiepark in Otterlo, waar ook enkele verdachten werden opgepakt. Maar de misdadigers werden enkel berecht voor heling en kwamen al snel weer vrij.



De politie bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar de leiders van de bende. Er werd een internationale operatie opgezet waarbij Roemenië, Frankrijk, Finland en Nederland samenwerkten. Ook tijdens dat onderzoek voerden de stuntrovers nog overvallen uit, vorig jaar in Nederland en in Frankrijk.

700 Roemeense agenten doorzochten de luxeuze villa’s van de misdaadclan in de hoop bewijsmateriaal te vinden tegen de stuntbende. Opvallend: de veertig verdachten wonen allemaal dicht bij elkaar in een buitenwijk van Boekarest. Mick van Wely, misdaadjournalist van De Telegraaf, was aanwezig bij de invallen van de politie en tweette daarover.

