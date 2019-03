Stuntpiloot die elf doden op zijn geweten heeft unaniem vrijgesproken: “Gerecht heeft ons in de steek gelaten” Sven Van Malderen

08 maart 2019

17u43

Bron: ANP/The Guardian 0 Een Britse stuntpiloot die tijdens een vliegshow in Shoreham crashte, is door een jury unaniem vrijgesproken van doodslag. Door het ongeval vielen destijds elf doden. Enkele nabestaanden van slachtoffers huilden in de rechtszaal toen de uitspraak werd voorgelezen.

Andrew Hill las na het verdict de namen van de omgekomen mensen voor buiten het gebouw. “Ze zullen me de rest van mijn leven bijblijven”, aldus de 54-jarige piloot.

De man verloor in 2015 de controle over zijn straaljager -een Hawker Hunter- toen hij een looping probeerde uit te voeren. Het toestel stortte neer op een drukke weg, met een vuurzee tot gevolg. De piloot overleefde de crash doordat hij uit het vliegtuig geslingerd werd. Hij brak onder meer zijn neus, ribben en een deel van zijn onderrug.

Justitie verweet hem te laag gevlogen te hebben. Volgens het openbaar ministerie had hij tijdens vorige shows ook al onverantwoorde risico’s genomen. Hill veegde die beschuldigingen echter van tafel. Hij stond naar eigen zeggen net bekend om zijn veilige reputatie. De oorzaak moest volgens hem dan ook gezocht worden bij een fatale “black-out”.

De beelden van de crash heeft de piloot “op doktersadvies” nooit bekeken. Toen de video in de rechtszaal getoond werd, boog hij het hoofd naar beneden.

Voor Leslye Polito was de vrijspraak een bittere pil om te slikken. Zij is de moeder van Daniele, met zijn 23 jaar het jongste slachtoffer van het ongeval. “Ik ben zwaar ontgoocheld en voel me in de steek gelaten door het gerecht. Iemand die duidelijk zware inschattingsfouten gemaakt heeft, mag hier zomaar vrij wegwandelen”, verklaarde zij.

Sue en Phil Grimstone verloren ook een zoon. Ze pleiten ervoor dat zulke shows voortaan verboden zouden worden. “Dat stuntwerk interesseerde Matthew geen fluit. Dat hij moest sterven voor het amusement van anderen maakt de klap alleen maar harder.”