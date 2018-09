Stukken beton vallen van Italiaanse autosnelwegbrug ADN

11 september 2018

15u15

Bron: ANP 1 In het Italiaanse L'Aquila zijn gisterenavond stukken beton van een brug van een autostrade gevallen. De brokken kwamen op een weg onder de snelweg terecht. Niemand raakte gewond, meldt persbureau ANSA.

Volgens de autoriteiten is de schade aan het gewapend beton veroorzaakt door verroest staal. De streek rond L'Aquila werd in april 2009 nog getroffen door een zware aardbeving waarbij meer dan 300 doden vielen en duizenden gebouwen werd beschadigd.

Strada dei Parchi, beheerder van dit traject autosnelweg circa 80 kilometer ten noordoosten van Rome, laat weten dat er geen wezenlijke schade is veroorzaakt aan het San Giacomo-viaduct. De brug zal na uitgebreide veiligheidsproeven dienst kunnen blijven doen.

Ramp in Genua

Half augustus stortte een cruciale snelwegbrug in Genua in. Daarbij verloren 43 mensen het leven. De instorting van de Morandibrug in de beroemde havenstad heeft de zorg over de toestand van de infrastructuur in Italië doen toenemen.

