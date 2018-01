Studie: "Britten zijn economisch slechter af na brexit"

30 januari 2018

Bron: Belga

In een vertrouwelijk rapport van de Britse regering over de gevolgen van brexit is te lezen dat "alle sectoren van de Britse economie te lijden zullen hebben van het Britse vertrek uit de Europese Unie".