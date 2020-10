Studie: president Trump verspreidt de meeste onzin over coronavirus ADN

01 oktober 2020

21u02

Bron: Belga 8 De Amerikaanse president Donald Trump verspreidt de meeste onzin over het coronavirus. Onderzoekers van de befaamde Cornell University (New York) zeggen dat hij verantwoordelijk is voor bijna 38 procent van alle verkeerde informatie over het longvirus en de coronapandemie in de Engelstalige wereld.

Dat is ‘zorgwekkend’ omdat er wel ‘echte ernstige gevolgen voor de gezondheid zijn’, aldus de wetenschappers. Ze analyseerden in totaal ongeveer 38 miljoen Engelstalige berichten wereldwijd, gedrukt en online, gepubliceerd tussen 1 januari en 26 mei 2020. Volgens de krant The New York Times gaat het om het eerste uitgebreide onderzoek naar desinformatie en samenzweringstheorieën over corona in de media.

Meer dan 522.400 artikels bleken valse informatie over het nieuwe coronavirus te bevatten. De onderzoekers deelden ze in elf categorieën in, van samenzweringstheorieën tot mirakeloplossingen. De complottheorieën waren het populairst: ze doken op in 295.351 artikels, meer dan de publicaties in de andere tien categorieën samen.



In de categorie mirakelremedies zorgden uitlatingen van Trump voor een piek, in het bijzonder op de persconferentie van 24 april. Toen opperde hij als remedie het injecteren van een ontsmettingsmiddel als middel van genezing. Er waren nog pieken, bijvoorbeeld toen de bewoner van het Witte Huis het gebruik van hydroxychloroquine in het vooruitzicht stelde, hoewel de efficiëntie van de behandeling nog niet was bewezen.

"Wij hebben dus geconcludeerd dat de president van de VS zeker de grootste factor van desinformatie" over COVID-19 is geweest, schrijven de onderzoekers.

