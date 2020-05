Studie met hamsters toont aan: minder coronabesmettingen door gebruik mondmasker ADN

17 mei 2020

15u36

Bron: ANP 0 Onderzoekers in Hongkong hebben hamsters ingezet om te testen hoe effectief mondmaskers zijn in de strijd tegen het coronavirus. Ze stelden vast dat de diertjes veel minder vaak besmet raakten als dergelijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Experts van de Universiteit van Hongkong plaatsten gezonde hamsters naast diertjes die kunstmatig waren besmet met het coronavirus. Ook hingen ze medische mondmaskers op tussen de kooien. Er ging een luchtstroom van de zieke hamsters naar de soortgenoten die het virus nog niet hadden.

Groot verschil

Het gebruik van mondmaskers leek een groot verschil te maken. Na een week was twee derde van de gezonde hamsters besmet geraakt als er helemaal geen mondkapjes waren opgehangen. Dat aantal lag fors lager als wel mondbedekking bij de kooien was aangebracht.



Het maakte ook een groot verschil aan welke kooi de mondkapjes hingen. Als de mondbescherming alleen was bevestigd aan de kooi met besmette dieren, raakte zo'n 15 procent van de gezonde hamsters besmet. Dat percentage liep op naar ongeveer 35 procent als de maskers alleen op de kooi zaten van de gezonde knaagdieren.

Geen zichtbare symptomen

Onderzoeker Yuen Kwok-yung zegt dat het onderzoek laat zien hoe belangrijk het gebruik van mondkapjes is, ook omdat besmette personen soms geen duidelijk zichtbare symptomen hebben. De gerenommeerde onderzoeker adviseerde inwoners van Hongkong al eerder om mondbedekking te dragen.

Lees ook: Zelf masker maken? Graag! Maar eerst even dit lezen... Alles wat u moet weten over mondkapjes (+)