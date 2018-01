Studie: brexit kan het Verenigd Koninkrijk tot bijna 500.000 banen kosten ep

Bron: Belga 0 Getty Images De Londense burgemeester Sadiq Khan bestelde de studie. De brexit kan het Verenigd Koninkrijk in het slechtste scenario bijna 500.000 banen kosten en bijna 53 miljard euro aan investeringen. Dat blijkt uit een studie die werd besteld door de EU-gezinde burgemeester van Londen, Sadiq Khan. Hij vreest voor een "verloren decennium".

"Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie in maart 2019 verlaat zonder akkoord over de eenheidsmarkt, de douane-unie of overgangsmaatregelen, kan dat leiden tot een verlies van 482.000 jobs", stelt de burgemeester in een persbericht.

Getroffen sectoren

Volgens het onderzoeksbureau Cambridge Econometrics, dat de studie uitvoerde, zouden vooral de sector van de financiële diensten getroffen worden (-119.000 banen), gevolgd door de sector wetenschappen en technologie (-92.000) en de bouw (-43.000). Alleen al in Londen, het financiële centrum van het land, zouden tot 87.000 jobs kunnen verdwijnen, al zou de Britse hoofdstad minder zwaar getroffen worden dan de rest van het VK. De investeringen zouden met 15 procent kunnen verminderen, een daling met 46,8 miljard pond (52,8 miljard euro).

Beste scenario

De studie houdt rekening met vijf scenario's en hun gevolgen in negen sleutelsectoren van de economie. In het meest optimistische scenario, waarbij het VK na een overgangsperiode in de eenheidsmarkt blijft en niet in de douane-unie, zou het land 176.000 banen kunnen verliezen. "Als de regering de brexit-onderhandelingen blijft mismeesteren, zouden we op weg kunnen zijn naar een verloren decennium van lagere groei en lagere werkgelegenheid", aldus Khan.

Brexit-minister David Davis erkende in december dat zijn diensten niet over een brexit-impactstudie per sector beschikten. Een woordvoerster van zijn ministerie zei gisteren dat Londen en Brussel ervan uitgaan dat ze "een ambitieus akkoord" kunnen bereiken dat "de welvaart van het Verenigd Koninkrijk en van de Europese Unie van 27 lidstaten garandeert".

In juni 2016 beslisten de Britten uit de EU te stappen, en intussen is de eerste onderhandelingsfase met de Unie afgerond. In 2018 moet het gaan over de toekomstige relaties met Brussel.

