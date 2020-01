Studentenprotest na verkrachting universiteitsstudente in Bangladesh LH

06 januari 2020

11u15

Bron: Belga 0 In de Bengalese hoofdstad Dhaka hebben vandaag duizenden studenten betoogd, nadat een vrouwelijke studente van de belangrijkste universiteit in het land verkracht zou zijn door een onbekende man. Ze willen dat de dader een voorbeeldstraf krijgt.

De studenten kwamen samen op de campus van de Dhaka-universiteit om de bestraffing van de dader te eisen, die de tweedejaarsstudente zondagavond in de Kurmitola-buurt verkrachtte.



De jonge vrouw was op weg naar het huis van een vriend, en werd kort nadat ze afstapte van de universiteitsbus van achteren gegrepen door de man. Ze verklaarde dat ze naar een verlaten plek werd gesleurd, en daar werd verkracht en flauwviel. Toen ze weer bij bewustzijn kwam ging ze met een tuktuk naar het huis van haar vriend, en daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel.



Haar medestudenten protesteerden onmiddellijk na het bekendraken van het nieuws zondagavond. Vandaag vormden ze mensenkettingen en blokkeerden ze grote kruispunten op de campus.

Vorig jaar 1.350 vrouwen verkracht

Verkrachtingen en geweld op vrouwen komen vaak voor in Bangladesh. Volgens mensenrechtenorganisatie Ain O Salish Kendra werden tussen januari en november van 2019 minstens 1.350 vrouwen verkracht in het land. Daarvan werden er 66 ook vermoord.