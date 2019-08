Studentenleiders in Hongkong roepen op om niet naar de les te gaan HL

22 augustus 2019

16u48

Bron: Belga 0 De studentenleiders van de meeste grote universiteiten in Hongkong hebben vandaag opgeroepen om niet naar de les te gaan wanneer het schooljaar opnieuw begint op 2 september. Ze willen nog twee weken staken om druk uit te oefenen op de regering, zodat die kan werken aan een oplossing om aan hun eisen te voldoen.

De studenten willen zeker nog tot 13 september staken en dreigen hun acties op te voeren, als de lokale autoriteiten hun vijf voorwaarden niet beantwoorden. Onder de voorwaarden onder meer de invoering van algemeen kiesrecht, de definitieve intrekking van het wetsontwerp over uitlevering aan China en een onafhankelijk onderzoek naar het geweld van de politie.

"Twee weken zou voor de regering genoeg moeten zijn om een manier te vinden om op deze eisen te reageren", zei Davin Wong, waarnemend voorzitter van de Hong Kong University Student Union. Tijdens die periode zullen de studenten worden aangemoedigd om "te begrijpen wat er met onze samenleving is gebeurd" en na te denken over "wat we kunnen doen voor de toekomst van onze stad".

Studenten vertegenwoordigen een groot deel van de betogers die al wekenlang protesteren in de straten van Hongkong, een van 's werelds grootste financiële centra. De inwoners van de voormalige Britse kolonie, die nu semiautonoom en sinds 1997 opnieuw bij China hoort, vrezen dat Peking hun vrijheden steeds meer inperkt.