Studente zegt dat ze Maddie McCann zou kunnen zijn en iedereen ziet meteen complot

Het begon eigenlijk als grap, toen de Britse studente Harriet Brookes in een groepchat met vrienden vertelde dat ze wel eens Maddie McCann kon zijn omdat ze net als het vermiste meisje een bruine vlek op haar oog en been heeft. Een vriendin postte de conversatie op Twitter en daar ging die meteen viraal. Ze werd al meer dan 100.000 keer gedeeld en gaf aanleiding tot de wildste complottheorieën.

De jonge vrouw uit Manchester postte in de conversatie een foto van zichzelf als peuter waarop ze sprekend op het vermiste meisje lijkt alsook een lichaamsbeschrijving van Maddie. Die maakt er gewag van dat haar rechteroog groen was met een bruin vlekje op de iris. En dat ze een klein bruin vlekje had op haar linkerbeen. Daaronder toonde Harriet foto’s die lieten zien dat het bij haar net zo is. “Ik ben Madeleine McCann en ik weet niet wat ik met mezelf moet doen”, schreef ze. (lees hieronder verder)

“Ik kwam op het idee toen ik door oude foto’s ging”, vertelt de studente. “Ik vond een foto van mezelf die me aan iemand deed denken, maar ik kon er niet meteen de vinger op leggen. Maar plots schoot het me te binnen: Maddie McCann. Toen ik op het internet haar lichaamsbeschrijving vond en ontdekte dat ik twee belangrijke kenmerken met haar deel, besloot ik het aan mijn vrienden te vertellen. Ik vond het gewoon grappig, maar mijn vrienden waren overtuigd dat er meer aan de hand was en Lizzie zette het op Twitter. Ik was in shock toen ik zag dat het viraal ging.”

Of haar ouders het ook grappig vinden? “Mijn moeder vraagt de hele tijd hoeveel likes het al heeft”, aldus Harriet. “De reacties zijn ook hilarisch, op enkele na. Bijna iedereen neemt het serieus. Een vrouw stuurde me zelfs dat ze me zou villen en dat ik boosaardig was.” (lees hieronder verder)

REUTERS Een oude foto van Maddie.

epa Gerry en Kate McCann, de ouders van de vermiste Maddie.

Maddie McCann verdween in 2007, toen ze met haar familie op vakantie was in Portugal. Ze was 3 jaar, wat betekent dat ze nu 14 zou zijn. Harriet is voor alle duidelijkheid al meerderjarig.

Het onderzoek naar het vermiste meisje gaat overigens nog altijd verder. In september werd bekend dat het politieteam dat belast is met het onderzoek, 172.000 euro extra fondsen kreeg. Dat betekent dat het nog zeker tot maart volgend jaar door kan gaan.