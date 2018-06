Studente wil seksueel misbruik op de campus aanklagen tijdens afscheidsspeech. De school denkt er anders over kg

11 juni 2018

17u43

Bron: ABC News 2 De 17-jarige Lulabel Seitz werd figuurlijk de mond gesnoerd terwijl ze een laatste statement wilde maken op haar middelbare school in Petaluma, Californië. De studente plande om het seksueel misbruik op de campus en de behandeling van de slachtoffers i n haar toespraak aan de kaak te stellen. Midden in haar speech zette de school echter haar microfoon af, wat leidde tot protest bij het publiek.

Lulabel zette zelf een filmpje online waarin het gebeuren werd vastgelegd. In de video is te zien hoe haar microfoon na vier minuten plots uit wordt gezet, net wanneer ze het onderwerp van seksueel misbruik op de campus wilt aansnijden. Dat ontmoedigt Lulabel echter niet: wild gebarend gaat ze verder met haar pleidooi, terwijl ze wordt toegejuicht door het publiek. Toeschouwers scanderen “Laat haar spreken”, maar de microfoon wordt niet terug opgezet.

Later nam Lulabel een volledige, ongecensureerde versie van haar speech op die ze aan het filmpje toevoegde. Onder andere had de studente het over “een campus waar sommigen de daders van seksueel misbruik verdedigen en hun slachtoffers de mond snoeren”. Het filmpje werd ruim 200.000 keer bekeken.

Eigen ervaring

Het onderwerp lag Lulabel nauw aan het hart, aangezien het meisje vorig jaar zelf het slachtoffer werd van seksueel misbruik op de campus. Het meisje werd aangevallen door een medestudent. Wanneer ze het misbruik aankaartte bij de school, werd er weinig gedaan om de verantwoordelijke te straffen, werd Lulabel zelfs aangemoedigd om het incident te vergeten. “Ze zeiden dat ik er niet over moest praten,” vertelt ze tegen ABC News. De student werd zelfs niet geschorst. Later, toen het incident werd doorgegeven aan de politie, werd hij wel gearresteerd.

Lulabel was bereid om het incident achter zich te laten en zich te concentreren op haar laatste jaar op de middelbare school. Maar toen ze zag hoe meer studenten werden aangemoedigd om te zwijgen, besloot ze om een statement te maken. En die kans kreeg ze. Lulabel werd omwille van haar goede punten uitgekozen om de traditionele afscheidstoespraak te houden voor al haar medeleerlingen en diens ouders. Gaandeweg groeide het idee om de ongepaste behandeling van de slachtoffers van seksueel misbruik te verwerken in haar toespraak.

Bedreigd

Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. In de maanden voor haar toespraak werd Lulabel verschillende keren opzij genomen door medewerkers van de school. “Ze riepen me uit de klas en drongen erop aan dat ik geen kritiek zou uiten." Volgens de studente bedreigden ze haar zelfs door te alluderen op haar toekomst: ze suggereerden dat het statement mogelijk een negatieve invloed zou hebben op haar diploma of haar inschrijving bij de prestigieuze universiteit Stanford.

Toch was Lulabel vastberaden om op podium haar zegje te doen. “Ik moest voor mezelf opkomen”, verklaart Lulabel. De studente was evenwel niet verrast toen ze onderbroken werd. “Ze wisten dat ik iets ging zeggen”, klinkt het. Lulabel laat weten dat ze na de speech ook de schooldirecteur heeft aangeschreven, maar dat hij niet nog niet heeft gereageerd op haar mail.

Bekijk ook: