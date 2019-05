Studente valt 30 meter naar beneden wanneer ze foto wil nemen vanop berg ttr

23 mei 2019

19u46

Bron: cnn 2 buitenland Een 21-jarige studente, Michelle Casey, is gestorven nadat ze dertig meter naar beneden viel van de Neahkahnie Mountain in de Amerikaanse staat Oregon. Volgens haar vriend, die het ongeluk zag gebeuren, verloor de studente haar evenwicht toen ze foto’s nam vanaf een populair uitkijkpunt op de berg. Dat meldden Amerikaanse media.

De vriend van Casey zag het fatale ongeluk gebeuren, zo vertelde de politie in een persmededeling. Hij verklaarde dat zijn vriendin een foto wilde nemen van het adembenemende uitzicht. De jonge vrouw verloor echter haar evenwicht en viel zo’n dertig meter naar beneden. De zwaargewonde Casey werd na een twee uur durende reddingsactie naar Portland hospital gebracht, waar ze niet veel later stierf aan haar verwondingen.

De organen van de twintiger werden weggeschonken na haar overlijden. “Dit is iets wat onze dochter wilde. We weten dat ze nu twee levens heeft gered”, aldus de moeder van Casey. “Ze bracht mensen in het leven samen met haar fantastische persoonlijkheid en was graag in de natuur. Het strand was haar favoriete plek”. Casey studeerde kinesitherapie aan de Universiteit van Oregon. “We betreuren de dood van onze studente en willen ons medeleven betuigen aan de ouders”, benadrukt een woordvoerder van de universiteit.

Jaarlijks overlijden veel mensen tijdens het maken van een zelfportret. De Amerikaanse website Mashable zegt dat het aantal doden door selfie-ongelukken hoger is dan dat door haaienbeten. Sommigen vallen van een berg, anderen worden verscheurd door een beer of aangereden door een trein, schieten zichzelf per ongeluk dood of worden bedolven onder een gletsjer.