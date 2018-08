Studente stort van hoge klif in Italiaanse Sanremo. Moest Alena (21) sterven? Karen Van Eyken

24 augustus 2018

18u28

Bron: Die Welt, Hessische/Niedersächsische Allgemeine 0 Wat een droomvakantie moest worden voor een Duitse studente in Noord-Italië, eindigde in een tragedie. Ze stortte van een klif en viel minstens 50 meter naar beneden. Alena S. belandde in coma en is mogelijk het slachtoffer geworden van een (seksuele) gewelddaad. Een Tunesische man die illegaal in Italië verblijft, is opgepakt.

Volgens de Italiaanse politie stortte ze op 31 juli van een klif aan de Ligurische kust. Op die bewuste plek bedraagt het hoogteverschil met de begane grond wel 70 meter, maar de studente viel niet helemaal tot beneden.

Een strandredder ontdekte het meisje pas twee uur na de val. Mysterie: haar voorheen lange lokken waren kortgeknipt. Ze werd met ernstige verwondingen aan heupen, benen en voeten afgevoerd. De artsen maakten ook melding van een hersenletsel. "Na drie weken in een kunstmatige coma is er geen teken dat ze zich ergens bewust van is", verklaarde haar moeder. Maar ondertussen meldden lokale media dat ze uit coma ontwaakt is en dat de jonge vrouw zal overgebracht worden naar Duitsland.

De speurders zouden zo snel als mogelijk de jongedame willen verhoren. Het is "essentieel" voor het onderzoek om met de vrouw zelf te spreken, zei aanklager Barbara Brescia. Na het incident werd een 32-jarige man in hechtenis genomen.

Volgens Italiaanse media komt de 32-jarige verdachte uit Tunesië en zou hij illegaal in het land hebben verbleven. Er loopt een onderzoek tegen hem wegens seksueel geweld en poging tot moord.

De verdachte zou de 21-jarige studente in de nacht van 31 juli van de klif geduwd hebben in de buurt van de kuststrook Capo Nero. Italiaanse media berichtten dat de vermeende dader en het slachtoffer een woordenwisseling hadden. De verdachte ontkent dit.

"Hij verklaart dat ze de avond samen hebben doorgebracht. En nadat ze in een bar in Sanremo iets gedronken hadden, reden ze met de auto naar Capo Nero. Maar hij spreekt tegen dat hij haar van de rotsen heeft geduwd", zei zijn advocaat Damiris Bellini luidens het Italiaanse persbureau Ansa. De 32-jarige verdachte had zelfs geprobeerd om het meisje te redden en viel toen naar eigen zeggen zelf. Ook hij zou gewond zijn geraakt. "Maar hij herinnert zich praktisch niets van die bewuste avond", verklaarde de advocaat van de verdachte.