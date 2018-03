Studente klaagt Britse unief aan wegens 'Mickey Mouse-diploma' TK

12 maart 2018

08u06

Bron: Independent 1 De Britse universiteit Anglia Ruskin heeft een rechtszaak aan haar broek. De instelling wordt aangeklaagd door een voormalige studente die allerminst tevreden is met haar ervaring. Ze studeerde cum laude af, maar vindt nu dat het 'Mickey Mouse-diploma' haar niet helpt bij het vinden van een job.

Pok Wong verhuisde in 2011 van Hong Kong naar Cambridge om te studeren aan de Lord Ashcroft International Business School van Anglia Ruskin. Ze volgde er een opleiding internationale bedrijfsstrategie, en deed dat naar eigen zeggen vooral omdat de universiteit haar 'kwaliteitsonderwijs en het vooruitzicht op een goede job na het afstuderen' beloofde.

De nu 29-jarige vrouw vindt nu echter dat de instelling gefaald heeft om die beloftes waar te maken en klaagt Anglia Ruskin aan wegens contractbreuk en bedrog. Ze eist meer dan 60.000 pond (bijna 68.000 euro) van de universiteit, wat volgens haar neerkomt op een terugbetaling van alle studiekosten en het geld dat ze uitgaf om te overleven tijdens haar opleiding.

Veel geblaat, weinig wol

"Het diploma speelt geen rol tijdens het zoeken naar een fijne job met goede vooruitzichten", aldus Pok Wong. "De folder zei dat studenten 'goed uitgerust' het werkveld zouden ingaan na twee jaar 'onderwijs van hoge kwaliteit'. Maar toen ik in 2011 startte, zag ik al snel dat er problemen waren. Ik studeerde in 2013 af met onderscheiding, maar het is een Mickey Mouse-diploma." Wong hoopt dat andere studenten haar voorbeeld zullen volgen. "We moeten waar krijgen voor ons geld, en anders moeten we een schadevergoeding krijgen. Anglia Ruskin gaf een mooi praatje, maar ze leverden geen goed product af." Zo wijst ze onder meer op proffen die veelvuldig te laat kwamen en de opdracht gaven tot zelfstudie tijdens de lesuren.

De aanklacht komt overigens niet uit het niets, want Wong protesteerde al tijdens haar opleiding zelf tegen de universiteit. Zo daagde ze op haar proclamatie op met een zelfgemaakt spandoek, met daarop de gevleugelde woorden 'ARU sucks'. Ze klaagde tijdens de ceremonie ook luidkeels over de opleiding, waarna ze gevraagd werd om het podium te verlaten en in een aparte kamer te gaan zitten. Volgens Wong werd ze daar opgesloten, maar dat ontkent de universiteit met klem. "Ze kon op elk moment de kamer verlaten", aldus een woordvoerder van Anglia Ruskin. De instelling weigerde verdere commentaar, al lieten ze nog weten dat Wong ook bij hen meerdere klachten indiende. Er werd ook nog gesuggereerd dat Wong misschien sneller een job zou vinden als ze iets minder tijd en geld zou stoppen in haar campagne tegen haar alma mater.

Schuldenberg

Anglia Ruskin is niet de eerste Britse universiteit die onder vuur komt te liggen. Vorig jaar klaagde student Faiz Siddiqui nog Oxford University aan voor meer dan een miljoen euro omdat hij geen diploma met onderscheiding kreeg. Volgens hem werd zijn verdere carrière daardoor om zeep geholpen. Hij kreeg ongelijk, maar de rechter waarschuwde dat zulke zaken in de toekomst steeds vaker zullen voorvallen. "Studenten gaan heel wat schulden aan voor hun universitaire opleiding, en ze willen waar voor hun geld. Ze zien zichzelf niet alleen als student, maar ook als klant. De kwaliteit van de opleidingen zal dan ook steeds meer onder de loep genomen worden."

Ook de Advertising Standards Authority, vergelijkbaar met onze reclamewaakhond, tikte vorig jaar zes instellingen op de vingers omdat hun beloftes niet overeenkwamen met de werkelijkheid. "Als ze beloftes doen in hun folders, moeten ze die ook op een objectieve manier kunnen nakomen."