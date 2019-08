Studente hangt ondersteboven over haar balkon voor ultieme foto. De val van 24 meter overleeft ze ternauwernood SVM

27 augustus 2019

12u34 4 De poging om een extreme yogapose uit te voeren, is desastreus afgelopen voor een Mexicaanse studente. Alexa Terrazas (23) hing ondersteboven over haar balkon, maar moest plots haar grip lossen. Ze viel zaterdag van de zesde verdieping naar beneden en brak zowat elk mogelijk bot in haar lijf. Miraculeus genoeg leeft het meisje nog, maar ze verkeert in kritieke toestand.

Enkele seconden vóór Terrazas 24 meter naar beneden tuimelde, werd de bovenstaande foto gemaakt. Daarop is te zien hoe ze zorgeloos over de rand balanceert. Volgens haar buren in de staat Nuevo Leon haalde de jongedame wel vaker halsbrekende toeren uit.

In het ziekenhuis moest Terrazas een operatie van maar liefst elf uur ondergaan. Ze liep breuken op aan haar benen, armen, heupen en schedel. Familieleden riepen via sociale media op om bloed voor haar te komen doneren.

Volgens de Mexicaanse krant ‘El Imparcial’ bestaat de kans dat ze zeker drie jaar lang niet meer zal kunnen stappen. Uit een eerste onderzoek bleek dat het balkon geen mankementen vertoonde.

Lees ook: Influencer onder vuur door ‘mooie foto’s’ van haar motorongeluk

Lees ook: Instagrammers zwaar ziek nadat ze poseren bij giftig turquoise meer in Spanje: “Het is het waard”

Lees ook: Sterven door straffe selfie: het is niet onze schuld, maar zit in ons DNA