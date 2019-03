Studente dood teruggevonden nadat ze in auto stapte waarvan ze dacht dat het haar Uber was IB

01 april 2019

00u31

Bron: CNN, New Zealand Herald 0 Een Amerikaanse studente is dood teruggevonden nadat ze na een avondje uit met vrienden rond twee uur ’s nachts in een auto stapte waarvan ze dacht dat het haar Uber was. De auto stond voor een bar in uitgaansdistrict Five Points in Columbia geparkeerd, waar de vrouw net vertrok. De volgende dag werd de 21-jarige vrouw dood teruggevonden in de velden van het naburige Claredon County in South Carolina.

Samantha Josephson uit New Jersey werd voor het laatst gezien rond twee uur ’s nachts toen ze de bar verliet en in een auto stapte die voor de deur geparkeerd stond. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de vrouw de bar verlaat en in een zwarte Chevrolet Impala stapt. Enkele minuten later arriveerde haar échte Uber, maar de vrouw was toen al weg. De chauffeur cancelde daarop de rit.

Cont’d: Here’s another picture of Josephson when she was last seen on Harden Street talking on the phone. Pay close attention to what she was wearing early this a.m. Call @MidlandsCrime at 1-888-CRIME-SC w/your helpful tips regarding her whereabouts. pic.twitter.com/PZSokgwFYN Columbia Police Dept(@ ColumbiaPDSC) link

De volgende dag stuiten jagers op het lichaam van de vrouw in de velden buiten de stad: zij schakelen onmiddellijk de politie in. De eigenaar van de auto werd dezelfde dag nog aangehouden nadat agenten het voertuig plots zagen langsrijden. Het gaat om de 24-jarige Nathaniel David Rowland, die inmiddels verdacht wordt van ontvoering en moord.

The investigation regarding USC student Samantha Josephson is now a homicide case. Her body was found by hunters in rural Clarendon Co. late yesterday afternoon. Suspect Nathaniel Rowland has been charged w/ Murder & Kidnapping by SLED. Agents have been an integral part in case. pic.twitter.com/2tj8TVRAex Columbia Police Dept(@ ColumbiaPDSC) link

Volgens de politie zijn in de auto sporen aangetroffen van de aanwezigheid van de studente: zo zouden bloedsporen van de vrouw aangetroffen zijn, net als haar telefoon. Ook werden sporen van bleek, natte doekjes en een bacteriedodend middel gevonden. Volgens de politie had de auto een kinderslot achterin, waardoor mensen op de achterbank niet zouden kunnen ontsnappen. “Ze had een Uber opgeroepen. We gaan ervan uit dat ze op die Uber aan het wachten was, maar de simpele fout maakte om in de verkeerde auto te stappen.”

#CPDSCInvestigates | Missing Person Alert: 21-year-old Samantha Josephson was last seen by friends at 715 Harden St. b/w 1:30 & 2:00 this morning. Loved ones have not been able to make contact with her since. They’re worried about her well-being & safety. pic.twitter.com/PITpUh1eUh Columbia Police Dept(@ ColumbiaPDSC) link

“Onze harten zijn gebroken”

De vader van het meisje bevestigde haar dood in een emotioneel bericht dat hij op Facebook deelde. “Ik zal mijn meisje altijd liefhebben, mijn hele leven lang en in zal haar ontzettend gaan missen. Ik kan nog meer over haar schrijven, maar het is zo zwaar. Ik zit hier te huilen terwijl ik naar haar foto kijk en dit schrijf.”

Meer dan tienduizend mensen hebben op het hartverscheurende berichtje gereageerd om de rouwende vader en familie een hart onder de riem te steken.

