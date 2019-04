Studente (22) beklimt 's nachts klokkentoren voor foto’s, maakt dodelijke val mvdb

15 april 2019

15u04

Bron: New York Post - The Observer - CNN 0 Een Amerikaanse studente heeft de nachtelijke beklimming van de klokkentoren van haar universiteit in het New Yorkse stadsdeel The Bronx niet overleefd. Sydney Monfries (22) viel zeker twaalf meter naar beneden en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De laatstejaarsstudente aan de katholieke Fordham University was in de nacht van zaterdag op zondag van plan om met enkele medestudenten de Keating Hall-toren te beklimmen. Bedoeling was om van daaruit foto’s en selfies te nemen van de verlichte skyline van New York. Sinds enkele jaren een gekend afscheidsritueel bij de afstuderende studenten, schrijft de plaatselijke krant The Observer.



De universiteit onderzoekt hoe de groep in de trappenhal is geraakt. De toegangsdeur is normaal op slot. Feit is dat de groep tot boven in de klokkenhal kon komen. Dat moet rond 3 uur zijn geweest. De verdere omstandigheden van de val zijn nog niet duidelijk. Toegesnelde ambulanciers troffen de studente zeventien minuten later bewusteloos aan op een lager gelegen gedeelte. Het was een hele sinecure om de draagberrie met de zwaargewonde vrouw tot op de begane grond te krijgen.



Haar ouders vlogen meteen vanuit Portland (Oregon) aan de westkust naar New York om hun dochter bij te staan. Ze arriveerden in de namiddag aan het ziekenhuis en waren in het gezelschap van een priester. Monfries studeerde journalistiek en zou normaal binnen enkele weken afstuderen. Fordham Unversity wil haar postuum haar bachelordiploma uitreiken en het overhandigen aan haar familie.



De uit 1936 daterende toren in neogotische bouwstijl beschikte lange tijd over een kerkklok, maar die is al geruime tijd weggehaald. Het klokkengeluid op de campus om het uur aan te geven is al jaren een geluidsopname. Het in neogotische stijl opgetrokken bouwwerk is bekend in de Verenigde Staten. De toren komt voor in de horrorklassieker 'The Exorcist’ (1973) en het drama 'A Beautiful Mind’ (2001) met Russell Crowe.

