Studente (21) had videogesprek met zus toen ze werd aangevallen en gruwelijk vermoord Karen Van Eyken

17 januari 2019

13u14

Bron: BBC, The Guardian, 9 News, The Times of Israel 0 Toen Aiia Maasarwe (21) dinsdagavond (lokale tijd) aan het facetimen was met haar zus na een avondje uit in de Australische stad Melbourne, kwam het gesprek abrupt ten einde. Er was geroep en gestommel en vermoedelijk viel de gsm van de Israëlische uitwisselingsstudente op de grond toen ze werd aangevallen. Haar zus bracht meteen de Australische politie op de hoogte. De volgende dag werd het halfnaakte lichaam van Aiia aangetroffen in het struikgewas langs de kant van de weg. De moord schokt Melbourne, normaal één van de veiligste steden ter wereld.

De studente keerde dinsdagavond weer naar huis nadat ze met vrienden naar een voorstelling was geweest. In Noord-Melbourne stapte ze van de tram en belde met haar zus in Israël om wat bij te praten. Maar Aiia werd tijdens dat videogesprek plots aangevallen. Haar zus “hoorde stemmen” en verwittigde de politie nadat de lijn plots was verbroken.

De volgende morgen bleek dat de studente in koelen bloede was vermoord. Haar halfnaakte lichaam was door de dader achtergelaten in het struikgewas en aangetroffen door toevallige passanten. In de buurt van het lichaam werd ook een T-shirt en een pet teruggevonden, wellicht achtergelaten door de moordenaar, zo vermoedt de politie. De precieze omstandigheden van haar dood moeten nog worden opgehelderd.

“Het gaat hier om een absoluut verschrikkelijke en gruwelijke moord op een onschuldige jonge vrouw”, verklaarde inspecteur Andrew Stamper tijdens een persconferentie. Verdere details over de aard van de verwondingen van het slachtoffer zullen niet worden bekendgemaakt uit respect voor haar familie.

Stamper zei dat de achtergelaten kledij de sleutel vormde tot het oplossen van deze misdaad. “Iemand weet wie dit heeft gedaan. Iemand is dinsdagnacht thuisgekomen, mogelijk met nog zichtbare bloedsporen en ontbrekende kledingstukken. Iemand weet hiervan en we hebben hulp nodig.”

Een oom van het meisje vertelde aan lokale media dat haar dood het laatste was dat hij verwachtte in een land zoals Australië. “Dit is een shock voor de familie. Je denkt nooit dat dit zal gebeuren in Australië, het is normaal gezien een hele veilige plek.”